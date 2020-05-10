Смягчение карантинных ограничений и хорошая погода на улице, которая привлекает людей в парки и на прогулки, может привести ко второй волне коронавирусной инфекции. Этим обеспокоены в Бельгии, где с 11 мая смягчают карантин. Вирусолог советует гражданам быть ответственными и постепенно выходить из самоизоляции.

Об этом сообщил ученый из Католического университета Лёвена бельгийский вирусолог Марк ван Ранст в эфире телеканала VTM.

"Такие ситуации вызывают сожаление. Я рекомендую лицам, которые не соблюдают правил (изоляции), хорошо подумать", - заявил вирусолог

По мнению ван Ранста, наполненные людьми лужайки парков внушают серьезную тревогу, поспешное перескакивание через этапы смягчения ограничений может привести ко второй волне эпидемии.

Эксперт считает, что в процессе постепенного выхода из изоляции дисциплина важна как никогда. "Все граждане должны проявлять ответственность. Если правительство нам доверяет, мы должны придерживаться здравого смысла. Правило остается прежним: общаться как можно меньшему числу людей. Если мы этого не добьемся, совершенно точно кривая графика заражений пойдет вверх", - добавил он.

За минувшие сутки в Бельгии выявлено 485 новых заражений коронавирусом (585 днем раньше), что повысило общее число инфицированных в стране до 53 тыс. 081 человека.

Напомним, что по данным на утро 10 мая коронавирусом в Украине заболели 15 232 человека.

Также мы рассказывали, что в китайском городе Ухань подтвердился первый случай Covid-19. Заболеваний коронавирусом в Ухане не фиксировали с третьего апреля, но вирус вернулся.