В понедельник, 11 мая, в Украину придет резкое потепление. В частности, жители центральных и западных регионов почувствуют по-настоящему летнюю жару.

Такой прогноз на завтра дал Укргидрометцентр.

Так, на западной Украине будет переменная облачность, осадков не ожидается. Днем температура воздуха будет находится в пределах от +25 до +28 градусов, ночью от +7 до +11.

На севере страны также без осадков, дневная температура установится на уровне +24 +27 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +5 +11 градусов.

Осадки не наведаются и в восточные области. Днем там воздух прогреется до 27 градусов тепла, ночью температура будет от +7 до +10 градусов.

На юге - переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем +23 +26, ночью +9 +11.

Что касается центра страны, то там дневная температура составит от 25 до 27 градусов тепла, ночью от +8 до +11. В Киеве днем воздух прогреется до 27 градусов, а ночью температура опустится до +8.

Напомним, что сегодня в Украине ожидалось потепление, а в Луганской области должен пройти небольшой дождь.

Ранее мы писали, что врач-терапевт призвала людей поберечь себя в жаркую погоду в связи с эпидемией коронавируса.