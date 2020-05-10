В субботу, 9 мая, возле села Нападовка в Винницкой области произошла авария, в результате чего погиби трое военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"9 мая на автодороге между селами Нападовка и Люлинцы Калиновского района автомобиль MERCEDES-BENZ VITO съехал с дороги и столкнулся с деревом. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 22 часов", - говорится в сообщении.

Согласно предварительной информации, водитель машины, 28-летний житель Калиновки, не справился с управлением и допустил столкновение с деревом.

В результате инцидента погибли его пассажиры (27-летний мужчина и 28-летняя девушка), а также сам водитель. Они были военнослужащими воинской части А 1119.

Еще одну пострадавшую – 20-летнюю пассажирку удалось госпитализировать в реанимационное отделение Калиновской районной больницы. Обстоятельства трагедии изучают правоохранители, открыто уголовное дело.

ДТП под Винницей. Фото: vn.npu.gov.ua

Напомним, 7 мая в Киеве на проспекте Победы произошло смертельное ДТП. Водитель микроавтобуса Renault потерял сознание или скончался за рулем, а его авто столкнулось с несколькими легковушками.

Также "Страна" писала, что в субботу вечером, 3 мая, на автомобильной дороге "Днепр - Николаев" произошла авария с участием легкового авто и грузовиком.