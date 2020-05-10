Известная украинская поп-артистка Светлана Лобода не перестает радовать своих фанатов пикантными фото. В этот раз певица поделилась домашним снимком, на котором она предстала обнаженной.

Фото появилось в Instagram звезды в воскресенье, 10 мая. "Доброе утро, мир", - написала Лобода под нежным фото.

"Очень красивая Светлана", "Доброе!!!мы тебя любим!!!Светочка!!!!!", "Только проснулась, а тут новый пост. Прекрасное утро", - такими комментариями поклонники певицы отблагодарили ее за новую фотографию.

Фото: Светлана Лобода в Инстаграм

Тем временем, в Instagram начал набирать популярность новый карантинный челлендж, в котором люди фотографируются топлесс, прикрывшись только бокалами или кружками.

Ранее мы публиковали видео, на котором популярная украинская певица Настя Каменских станцевала, одетая в подушки.