Украинская журналистка Елена Березовская подробно рассказала в Facebook, как переборола коронавирусом.

По ее словам, все началось с повышенной температуры (около 38 градусов), а также головных болей и сухости в горле. На четвертый-пятый день девушка потеряла обоняние и вкус, а через неделю КТ показал двустороннюю пневмонию.

"Положили в Александровскую больницу. Очень благодарна врачам и персоналу за оказанную помощь. У меня была средняя степень тяжести болезни. Пропила антибиотик Аугментин (875/125) 8 дней по 2 таблетки в день, в основном прописывают Азитромицин (1000) 6 дней, но мне сказали, что Аугментин дают даже детям, он лучше. Также я пила Тамифлю, но врач в Александровской больнице сказала, что этот препарат не действует на вирус", - рассказала журналистка.

После выписки, как говорит Березовская, ей прописали немецкий препарат Вобензим (9 таблеток в день), а также чай "Бронхофит" для очистки легких.

"Врачи, как в Москве так и в Киеве, говорят, что переболеют почти все. В основной массе люди болеют, либо лёгкой, либо средней степенью, как у меня. Это не опасно для жизни, не требует интенсивной терапии, соответственно достаточно внебольничного лечения. То есть, дома пьём таблетки, воду, витамины, меряем температуру и следим, чтобы не было сильной одышки, если состояние ухудшается, тогда нужна более интенсивная терапия", - пишет Березовская.

При этом "скорая" приехала без защитных средств. А на замечания медики ответили, что могут заразиться лишь в случае соприкосновения с инфицированными предметами, "или же если я стану на них кашлять. Вирус по воздуху не летает. Исходя из этой информации, рекомендуют носить перчатки и маску, для того, что бы не трогать свое лицо".

"Так как я прошла весь этот путь, могу сказать, что самое неправильное в этой ситуации паниковать и бояться смерти. Очень маленькая вероятность, что вирус для Вас станет смертельным. Согласно официальной статистике, смертность не более 5%. Очень огорчает и тревожит то, что из-за этого вируса многие люди, страдающие более серьёзными и опасными заболеваниями, лишены нормальной медицинской помощи, я знаю даже тех, кто умерли", - уточнила она.

Березовская рассказала, что коронавирус агрессивнее, чем другие ОРВИ, но лечение от него похоже на лечение при гриппе или простуде.

"В итоге: вирус есть, (знаю еще таких людей, которые считают, что вируса нет, а все это информационная пропаганда), он более агрессивен, чем другое ОРВИ, лечение, как при Гриппе и простуде. Лекарства против вируса нет, его борет иммунитет человека. Соответственно, нужно укреплять свой иммунитет: сон, питание, спорт, вода, витамины, дыхательная гимнастика, кстати, врачи говорят, что тяжёлые стадии в основном у курильщиков. Конечно, добавлю, что важно душевное и духовное здоровье, хорошее настроение, не переоценивать свои силы, спокойствие и доверие Богу, - рассказала она.

Напомним, по состоянию на утро 10 мая в Украине зафиксировано 15 232 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки выявлено 522 новых заболевших. Умерли за сутки от Covid-19 столько же пациентов, сколько и вчера - 15. Общее количество летальных случаев коронавирусной болезни достигло 391. Из них в Киеве - 34 человека.