Обязательное ношение масок в общественных местах, введенное в Украине с 6 апреля, могут отменить до конца лета. Снятие этой меры карантина произойдет только при условии снижения количества новых случаев Covid-19.

Об этом в воскресенье, 10 мая, в интервью РБК-Украина заявил главный санврач и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Если число случаев будет идти к снижению, улучшаться, то, возможно, и не все лето мы будем ходить в масках, а достаточно быстро выйдем. Возможно, и детские садики откроем. Если будем видеть, что сезонность не влияет на распространение инфекции, тогда будет сложнее. Тогда будем балансировать на этих 350-500 случаев и маска станет с нами неотъемлемым другом до конца этого года", - сказал чиновник.

По его словам, в следующий раз пересмотр карантинных мер в Украине состоится только 22 мая.

"Пока будет карантин, до тех пор мы будем в масках, с антисептиками и социальной дистанцией. Другого выхода нет. Мы говорим о том, что у нас разрабатывается поэтапный план выхода из карантина. Мы уже сейчас смягчаем ограничения с 11 мая. Следующий этап пересмотра карантина - 22 мая. Будем смотреть развитие эпидситуации", - добавил Ляшко.

Напомним, что недавно в Минздраве рассказали, какие меры предосторожности следует соблюдать украинцам, чтобы не заразиться коронавирусом и не заразить других после ослабления карантинных ограничений 11 мая.

Ранее мы писали, что Мелитопольский суд Запорожской области разрешил украинцам не носить медицинские маски.