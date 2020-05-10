В китайском городе Ухань, который называют "родиной" коронавируса, подтвердился первый случай Covid-19 с начала апреля.

Об этом сообщается на сайте Национальной комиссии по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.

Так, заболевший находится в тяжелом состоянии. Кроме того, в Хубэе обнаружили 17 новых бессимптомных случаев коронавирусной инфекции. Еще 616 человек находятся под присмотром врачей.

Уточним, что заболеваний коронавирусом в Ухане не фиксировали с третьего апреля. Более того, количество зараженных за сутки является рекордом, начиная с 28 апреля.

Напомним, у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нет надежных доказательств того, что первым источником заражения коронавирусом нового типа стал рынок в китайском Ухане.

Как писала "Страна", в ВОЗ и раньше заявляли об естественном происхождении нового вируса. О том же в конце апреля говорили представители разведки США. Правда, президент Трамп не поверил своей же разведке и продолжает твердить о том, что коронавирус создан в лаборатории.