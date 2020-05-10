Президент Владимир Зеленский по случаю праздника Дня матери наградил 678 украинских женщин званием "Мать-героиня".

Об этом в воскресенье, 10 мая, информирует пресс-служба главы государства.

"Почетное звание получили матери, воспитавшие до восьмилетнего возраста пятерых и более детей", - говорится в сообщении.

Среди награжденных - 31 жительница Винницкой области, 108 - Волынской, 12 - Днепропетровской, 17 - Донецкой, 26 - Житомирской, 49 - Закарпатской, 14 - Запорожской, 39 - Ивано-Франковской, 16 - Киевской и 20 - города Киева.

Также Зеленский отметил достижения 9 жительниц Кировоградской области, 2 - Луганской, 58 - Львовской, 16 - Николаевской, 34 - Одесской, 8 - Полтавской, 74 - Ровенской, 7 - Сумской, 15 - Тернопольской, 15 - Харьковской, 3 - Херсонской, 20 - Хмельницкой, 18 - Черкасской, 53 - Черновицкой и 14 - Черниговской.

Стоит отметить, что в прошлом году предыдущий президент Петр Порошенко наградил этим званием 616 украинок.

Напомним, что во второе воскресенье мая в Украине отмечается праздник День матери. По этому случаю "Страна" подобрала красочные поздравительные открытки.

Ранее мы писали, что Зеленский поздравил украинцев с Днем матери и поделился со своими подписчиками семейными фотографиями.