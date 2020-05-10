Полиция в Ивано-Франковске направила главе еврейской общины Коломыи Якову Залищикеру требование предоставить им копию устава, список членов общины, а также адреса этих людей и их мобильные телефоны.

Об этом сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в Facebook.

"Департамент стратегических расследований Ивано-Франковской областной полиции обратился к главе еврейской общины Коломыи Якову Залищикеру и сообщил, что департамент занимается борьбой с транснациональными и этническими организованными группами и преступными организациями. И что, видимо, для борьбы с еврейской транснациональной преступной группировкой община должна выдать полиции "копию устава, список членов общины с адресами и мобильными телефонами, список студентов еврейской национальности в ВУЗах Коломыи", - говорится в сообщении Долинского.

Также Долинский уточнил, что глава местной еврейской общины ответил полиции о том, что копия устава есть в государственном реестре, а список и телефоны членов правоохранителям выдавать не положено, поскольку религиозные общины отделены от государства.

Полиция требует от евреев выдать список членов общины: facebook.com/eduard.dolinsky

"Интересно, что в 1941 нацисты и украинская вспомогательная полиция тоже требовали предоставить список всех евреев", - подчеркнул он.

Полиция требует от евреев выдать список членов общины: facebook.com/eduard.dolinsky

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Как сообщала "Страна", в Умани в Черкасской области около 30 человек, вооруженные ножами и палками, совершили нападение на евреев, которые находились у могилы раввина Нахмана.