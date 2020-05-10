В Ивано-Франковске умер главврач станции скорой помощи Игорь Ковалюк. Ранее тест на коронавирус дважды показал у медика положительный результат.

Об этом в воскресенье, 10 мая, рассказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

"Сегодня скончался главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи Игорь Ковалюк. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким. Вечная память", - заявил городской голова.

При этом умер Ковалюк именно от коронавируса, или была другая причина его смерти - пока неизвестно. Стоит отметить, что впервые о диагнозе Covid-19 у медика стало известно 4 мая.

По последним данным в Украине зафиксировано уже 15 232 случаев Covid-19. Из них только на Ивано-Франковскую область приходится 1116 инфицированных.

Ранее мы писали, что власти Ивано-Франковска ждет разъяснений от Кабмина по поводу адаптивного сценария выхода из карантина, который должны ввести после 11 мая.