Три авиакомпании - Czech Airlines, Wizz Аir и Lufthansa намерены восстановить рейсы из Украины в конце мая – начале июня. Об этом свидетельствуют данные на сайте компаний.

Так, компания Czech Airlines возобновит полеты из Украины уже 24 мая.

"С 24.05.2020 Киев - 7 рейсов в неделю, с 25.05.2020 Одесса - 3 рейса в неделю", - говорится в сообщении.

В то же время венгерская компания Wizz Аir намерена возобновить полеты с 23 мая, а немецкая компания Lufthansa – с первого июня.

Уточним, что уже сейчас на Wizz Аir доступно бронирование билетов на рейсы из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова. На Lufthansa доступно направление Киев-Берлин.

Днем ранее мы писали, что чешская авиакомпания Czech Airlines намерена возобновить рейсы из Праги в Киев и Одессу до 26 мая.

Как сообщала "Страна", что Зеленский хочет создать национальную авиакомпанию, которая будет летать на самолетах "Антонова".