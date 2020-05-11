С понедельника, 11 мая, в Украине начинаются ослабления карантинных ограничений, о чем сообщал Кабмин.

Снова станут доступными парки, заработают летние площадки кафе и парикмахерские. Но они должны будут придерживаться требований, которые разработали в Минздраве. В основном это касается дистанции и дезинфекции.

При этом многие учреждения останутся закрытыми. Это школы, детсады, ТРЦ, фитнес-центры. Также не заработает общественный транспорт. Полный список таких объектов мы публиковали ранее.

Киев из карантина начнет выходить чуть позже - с 12 мая - без детских площадок и ТРЦ, зато с ресторанами. Правда, уже с 10 мая в столице заработали 19 продуктовых рынков.

Кстати, в Минздраве признали, что часть ограничений вводили не ради эпидемиологической безопасности, а ради психологического воздействия на украинцев - чтобы создать ощущение тревоги, которое заставит соблюдать карантин. Например, с точки зрения препятствования распространению коронавируса не имело смысла закрывать парки и скверы, которые станут доступными с сегодняшнего дня.

Все материалы о распространении коронавируса и карантине в Украине и мире в нашей онлайн-хронике. Этот материал обновляется.

Карта коронавируса 11 мая по регионам Украины

10:49 В киевском ТРЦ River Mall - свободный вход для всех. Но работает лишь продуктовый супермаркет. Охрана подсказывает посетителям, как в него пройти.

10:35 Маленькие кофейни на столичных Позняках поставили по одному столику, но людей пока нет. "Еще утро, скоро все будет", - оптимистично заявил бариста.

10:28 Несмотря на то, что в Киеве карантин снимают только завтра, некоторые заведения открываются уже сегодня. Так, начала работать летняя площадка одного из кафе.

Столики расставили на улице с дистанцией в 1,5 метра друг от друга, зонтики при этом запрещены - и сильно припекает солнце. Поэтому первые посетители спрятались на терассе.

10:15 В Харькове - очередь в парикмахерскую.

10:12 В Одессе уже готовятся к открытию летних площадок.

09:59 ТОП-10 стран по приросту инфицированных за минувшие сутки.

09:42 За сутки больше всего новых случаев заболевания Covid-19 зафиксировано во Львовской, Ровенской, Черновицкой областях и в Киеве.

09:30 МВД запускает работу своих сервис-центров с 12 мая.

09:23 В Нидерландах сегодня возобновляют работу детские сады и начальные школы, открываются парикмахерские и салоны красоты, библиотеки. Снимается запрет на занятие бесконтактными видами спорта, такими как теннис и гольф.

09:15 В Киеве, напомним, решили снимать ограничения со вторника - 12 мая.

09:00 В Украине по состоянию на 11 мая - 416 новых случаев коронавируса. Всего на это утро зарегистрировано 15 648 заболевших. 228 человек за сутки выздоровело.

08:49 В США подано уже девять исков против Китая из-за коронавируса - что Пекин вовремя не предупредил об инфекции и позволил ей разойтись по планете.

08:45 Львовская область переносит ослабление карантина с 11 на 15 мая. В регионе растет количество заболевших, говорится в решении региональных властей.