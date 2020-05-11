11 мая в Украине ослабляют карантин. Фото: Страна
11 мая в Украине ослабляют карантин. Фото: Страна

С понедельника, 11 мая, в Украине начинаются ослабления карантинных ограничений, о чем сообщал Кабмин.

Снова станут доступными парки, заработают летние площадки кафе и парикмахерские. Но они должны будут придерживаться требований, которые разработали в Минздраве. В основном это касается дистанции и дезинфекции.

При этом многие учреждения останутся закрытыми. Это школы, детсады, ТРЦ, фитнес-центры. Также не заработает общественный транспорт. Полный список таких объектов мы публиковали ранее.

Киев из карантина начнет выходить чуть позже - с 12 мая - без детских площадок и ТРЦ, зато с ресторанами. Правда, уже с 10 мая в столице заработали 19 продуктовых рынков.

Кстати, в Минздраве признали, что часть ограничений вводили не ради эпидемиологической безопасности, а ради психологического воздействия на украинцев - чтобы создать ощущение тревоги, которое заставит соблюдать карантин. Например, с точки зрения препятствования распространению коронавируса не имело смысла закрывать парки и скверы, которые станут доступными с сегодняшнего дня.

Все материалы о распространении коронавируса и карантине в Украине и мире в нашей онлайн-хронике. Этот материал обновляется.

Карта коронавируса 11 мая по регионам Украины

карта коронавируса онлайн 11 мая

10:49  В киевском ТРЦ River Mall - свободный вход для всех. Но работает лишь продуктовый супермаркет. Охрана подсказывает посетителям, как в него пройти. 

ривел молл киев

10:35  Маленькие кофейни на столичных Позняках поставили по одному столику, но людей пока нет. "Еще утро, скоро все будет", - оптимистично заявил бариста.

кофейни в Киеве

10:28  Несмотря на то, что в Киеве карантин снимают только завтра, некоторые заведения открываются уже сегодня. Так, начала работать летняя площадка одного из кафе. 

Столики расставили на улице с дистанцией в 1,5 метра друг от друга, зонтики при этом запрещены - и сильно припекает солнце. Поэтому первые посетители спрятались на терассе.

ресторан в Киеве

ресторан киев

10:15  В Харькове - очередь в парикмахерскую.

парикмахерская

10:12  В Одессе уже готовятся к открытию летних площадок. 

09:59  ТОП-10 стран по приросту инфицированных за минувшие сутки.

статистика коронавирус

09:42  За сутки больше всего новых случаев заболевания Covid-19 зафиксировано во Львовской, Ровенской, Черновицкой областях и в Киеве.

09:30  МВД запускает работу своих сервис-центров с 12 мая. 

09:23  В Нидерландах сегодня возобновляют работу детские сады и начальные школы, открываются парикмахерские и салоны красоты, библиотеки. Снимается запрет на занятие бесконтактными видами спорта, такими как теннис и гольф.

09:15  В Киеве, напомним, решили снимать ограничения со вторника - 12 мая. 

09:00  В Украине по состоянию на 11 мая - 416 новых случаев коронавируса. Всего на это утро зарегистрировано 15 648 заболевших. 228 человек за сутки выздоровело. 

статистика коронавируса 11 мая в Украине

08:49  В США подано уже девять исков против Китая из-за коронавируса - что Пекин вовремя не предупредил об инфекции и позволил ей разойтись по планете. 

08:45  Львовская область переносит ослабление карантина с 11 на 15 мая. В регионе растет количество заболевших, говорится в решении региональных властей. 

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