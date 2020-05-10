Черногория, которая долгое время оставалась единственной страной Европы без коронавируса, откроет свои границы для зарубежных туристов в июне.

Об этом в воскресенье, 10 мая, рассказали в Национальной туристической организации (NTOCG), передает РИА "Новости".

"Если такая эпидемиологическая ситуация продолжится, а предпринятые и предпринимаемые меры дают нам право быть оптимистами, с начала июня мы ожидаем открытие наших границ и установление транспортного сообщения, при соблюдении протоколов и мер, которые определяют органы здравоохранения", - отметили в организации.

По словам премьер-министра Черногории Душко Марковича, правительство страны планирует открыть отели и рестораны 18 мая. Также он заявил, что Черногория возможно будет "первым свободным от коронавируса туристическим направлением".

На данный момент туристические структуры Черногории разрабатывают правила работы гостиниц, хостелов, заведений общепита и пляжей.

"Для пляжей разработаны новые стандарты, по которым на пляжах пятизвездочных отелей пара лежаков будет находиться на 16 квадратных метрах, у четырехзвездочных отелей - на 13, на общественных пляжах предполагается социальная дистанция в 11 квадратных метров на два лежака. Кроме дистанции между лежаками, новые стандарты подразумевают регулярную дезинфекцию пляжной мебели", - отметили в NTOCG.

Запланировано, что госучреждение Morsko dobro будет проводить мониторинг качества морской воды каждые 10 дней более чем в 100 точках по всей Черногории.



"Для туристов скоро будет выпущено приложение, содержащее всю важную информацию о пляжах и необходимые данные для безопасного отдыха. В приложении будут снимки мест для купания более чем 500 пляжей с разных ракурсов с обозначением актуальной эпидемиологической ситуации. И главное, приложение будет содержать информацию о санитарных условиях, безопасности, температуре, качестве морской воды и даст возможность резервировать места или другие услуги на пляжах", - добавили власти страны.

В NTOCG также заявили, что Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям уже дал согласие на открытие марин (яхтенных стоянок) с соблюдением мер самоизоляции.

По последним данным Института общественного здоровья Черногории в стране с начала пандемии было выявлено 324 больных коронавирусом, скончались восемь граждан, выздоровело 274 человека.

Стоит отметить, что смягчение карантина в Черногории началось еще с 4 мая. Тогда там заработали транспорт, торговля, учреждения культуры и спорта. С 11 мая в стране разрешается передвижение на частных автомобилях и общественным транспортом внутри трех регионов: приморского, центрального и северного. Тогда откроется и морское сообщение в границах страны.

Напомним, что так называемые власти оккупированного Крыма уже констатировали провал туристического сезона на полуострове из-за пандемии коронавируса.

Ранее мы писали, что пляжи в Греции начали подготовку к приему туристов в условиях эпидемии SARS-CoV-2. Для них соорудят специальные кабинки из плексигласа (органического стекла).