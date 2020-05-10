В воскресенье, 10 мая, бывший народный депутат и лидер Радикальной партии Олег Ляшко намекнул, что в ближайшее время во второй раз станет отцом.

"Любите своих мам!" – написал Ляшко у себя в Facebook по случаю Дня Матери, который празднуется сегодня.

Уточним, что на снимке изображена его беременная жена Росита (1970 года рождения) во время прогулки с собаками.

Беременная жена Олега Ляшко Росита. Фото: facebook.com/O.Liashko

О беременности Роситы Ляшко намекал еще в марте этого года. Тогда политик опубликовал у себя на странице снимок, на котором держит в руках ползунки.

Олег Ляшко с детской одеждой. Фото: facebook.com/O.Liashko

Это будет уже второй ребенок политика: Ляшко с женой воспитывают уже взрослую дочь Владиславу Горбенко.

Олег Ляшко с семьей. Фото: facebook.com/O.Liashko

Напомним, 29 апреля активисты заблокировали пеноблоками вход в оскандалившийся киевский ресторан "Велюр" нардепа Николая Тищенко, где во время карантина продолжали принимать высоких гостей. Судя по всему, акцию возглавил и таким образом напомнил о себе экс-нардеп Олег Ляшко.

Также "Страна" писала, что в 2019 году Радикальная партия Олега Ляшко и "Слуга народа" потратили больше всех денег среди украинских партий. Первая политсила, которая даже не прошла в парламент, отчитались о расходах в 493 млн гривен, а триумфатор последних выборов в Раду потратили немногим меньше - 479 миллионов.