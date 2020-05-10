Зеленский написал трогательное поздравление с Днем матери и показал свое детское фото
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем матери и поделился со своими подписчиками семейными фотографиями.
Праздничный пост глава украинского государства опубликовал на страницах в социальных сетях в воскресенье, 10 мая.
"Мама. Первое слово, которое произносим в жизни. Мамы отдают без остатка все свои силы от нашего первого вздоха. Это они целуют ножки младенца до того, как он сделает первый шаг. Они крепко держат за руку, когда учимся ходить. Они выдерживают наши "Не хочу шапку", "Не пойду в школу", "Ты ничего не понимаешь!" Терпеливо ждут звонка, понимая, что мы по уши заняты работой", - пишет Зеленский.
Он также отметил, что мамы, несмотря на нехватку внимания со стороны своих детей, хоть и обижаются, но продолжают отдавать свою любовь.
"Ни за что, без причины, просто потому, что мы - их дети. К ним мы идем в сложные времена, чтобы услышать такое важное "все будет хорошо". И только став родителями, все понимают, сколько труда, терпения и любви стоит счастливое детство", - написал президент.
К своему праздничному обращению глава государства также прикрепил фотографии, на одной из которых Зеленского в детском возрасте держит его мать Римма.
"Я благодарен своей родной мамочке Римме Владимировне и любимой Елене Зеленской. Мне повезло иметь рядом двух женщин, которых я смело могу назвать лучшими мамами в мире. Искренне поздравляю всех матерей Украины! Будьте здоровыми и всегда имейте повод гордиться собой и своими детьми! С Днем матери!" - резюмировал президент.
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Мама. Перше слово, яке вимовляємо в житті. Мами віддають без останку всі свої сили від нашого першого подиху. Це вони цілують ніжки немовляти до того, як воно зробить перший крок. Вони міцно тримають за руку, коли вчимося ходити. Вони витримують наші «Не хочу шапку», «Не піду до школи», «Ти нічого не розумієш!» Терпляче чекають дзвінка, розуміючи, що ми по вуха зайняті роботою. Не ображаються. Ображаються, але продовжують нас любити. Ні за що, без причини, просто тому, що ми – їхні діти. До них ми йдемо у складні часи, щоб почути таке важливе «Все буде добре». І тільки ставши батьками, ми усвідомлюємо, скільки праці, терпіння та любові вартує щасливе дитинство. Телефонуйте своїй мамі кожного дня! Кажіть, як сильно любите її, кожного дня! Дякуйте їй кожного дня! А сьогодні, у День матері, знайдіть особливі слова. Щоб усмішка не сходила з обличчя найріднішої людини увесь день! Я дякую своїй найріднішій матусі Риммі Володимирівні та коханій @olenazelenska_official . Мені поталанило мати поруч двох жінок, яких я сміливо можу назвати найкращими мамами у світі. Щиро вітаю всіх матерів України! Будьте здоровими й завжди майте привід пишатися собою та своїми дітьми! З Днем матері!
Во второе воскресенье мая в Украине отмечается праздник День матери. По этому случаю "Страна" подобрала красочные открытки и красивые поздравления.
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