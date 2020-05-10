Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем матери и поделился со своими подписчиками семейными фотографиями.

Праздничный пост глава украинского государства опубликовал на страницах в социальных сетях в воскресенье, 10 мая.

"Мама. Первое слово, которое произносим в жизни. Мамы отдают без остатка все свои силы от нашего первого вздоха. Это они целуют ножки младенца до того, как он сделает первый шаг. Они крепко держат за руку, когда учимся ходить. Они выдерживают наши "Не хочу шапку", "Не пойду в школу", "Ты ничего не понимаешь!" Терпеливо ждут звонка, понимая, что мы по уши заняты работой", - пишет Зеленский.

Он также отметил, что мамы, несмотря на нехватку внимания со стороны своих детей, хоть и обижаются, но продолжают отдавать свою любовь.

"Ни за что, без причины, просто потому, что мы - их дети. К ним мы идем в сложные времена, чтобы услышать такое важное "все будет хорошо". И только став родителями, все понимают, сколько труда, терпения и любви стоит счастливое детство", - написал президент.

К своему праздничному обращению глава государства также прикрепил фотографии, на одной из которых Зеленского в детском возрасте держит его мать Римма.

"Я благодарен своей родной мамочке Римме Владимировне и любимой Елене Зеленской. Мне повезло иметь рядом двух женщин, которых я смело могу назвать лучшими мамами в мире. Искренне поздравляю всех матерей Украины! Будьте здоровыми и всегда имейте повод гордиться собой и своими детьми! С Днем матери!" - резюмировал президент.

Во второе воскресенье мая в Украине отмечается праздник День матери. По этому случаю "Страна" подобрала красочные открытки и красивые поздравления.

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