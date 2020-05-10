Лесной рынок в Киеве. Фото: Страна
Лесной рынок в Киеве. Фото: Страна

В воскресенье, 10 мая, в преддверии ослабления карантина в Киеве "Страна" проверила, работают ли киевские рынки и соблюдают ли там санитарные нормы. 

Мы побывали на Владимирском, Лесном, Бессарабском рынках, а также на Оболони. 

Владимирский рынок

Вход во Владимирский рынок со стороны шлагбаума, а парадные ворота закрыты. Тем не менее, оттуда доносятся звуки торговли.

"Администрация рынка напряжена и сосредоточена. Много охраны. Продавцы предупреждены о повышенном интересе со стороны журналистов. На входе охранник проверяет температуру скорее для соблюдения процедуры, нежели для безопасности. Предлагает одноразовые перчатки и просит надеть маску", - говорится в сообщении.

В Киеве часть рынков возобновила работу. Фото: Страна

Уточним, что продавцы торгуют следующими продуктами: мясо, овощи, фрукты. Молочный отдел закрыт. Ряды ограждены деревянными конструкциями с пленками, призванные создавать дистанцию между продавцом и покупателем.

В Киеве часть рынков возобновила работу. Фото: Страна

"Но это условности. При необходимости можно снять маску, попробовать ягоды и фрукты. Главное, не попасть в объективы камер. Продавцы соскучилась по торговле. Покупатели из коренных киевлян постепенно заполняют зал", - сообщает корреспондент "Страны"

В Киеве часть рынков возобновила работу. Фото: Страна

Бессарабский рынок

Из четырех входов на Бессараьский рынок работает открыт только один. На входе тот же порядок контроля, что и на Владимирском рынке: проверка масок, измерение температуры. По словам продавцов, рынок работает уже с пятницы, но с ограничениями - до семи вечера (обычно Бессарабка круглосуточная).

Цветочный отдел, занимающий треть рынка, в обычное время самый разнообразный в Киеве - сегодня пустой и унылый. Чтобы выбрать букет цветов, корреспонденту "Страны" пришлось спуститься в морозильную камеру в подвал. "Нам запрещают цветы выносить. Видимо, чтобы люди не шастали, не любовались. Тут ни есть, ни пить не разрешено. Да и людей сейчас не так много, а цветы вянут", - рассказывает флорист Бессарабки.

В отличие от Владимирского рынка, молочный отдел, пусть и профицитный - работает. В продаже есть свежее моторки, творог и запеканки.

Заметно оживились парковщики. Карантин не умерил их аппетиты, цена парковки у рынка - 20 грн час. На фото ниже можно увидеть, как на Бессарабском рынке оформляют прилавки.

Бессарабский рынок

Бессарабский рынок

Бессарабский рынок

Бессарабский рынок

Бессарабский рынок

Бессарабский рынок

Бессарабский рынок

Рынок Оболонь

Рынок "Оболонь" на станции метро Героев Днепра в Киеве еще не начал работать. Как сообщили "Стране" охранники, рынок откроется во вторник. Пока же все входы в рынок заперты на замок, а на воротах старое объявление о том, что рынок не работает по приказу Кабмина до 3 апреля - с тех пор никто не актуализировал даты, а рынок так и остался закрытым вот уже до середины мая.

Зато вокруг уже кипит жизнь. Предприниматели развернули стихийную торговлю около рынка. Продают в основном сезонные овощи: огурцы, помидоры, молодую капусту и картошку. Есть уже и клубника, цены на которую стартуют от 120 грн за кило. Также продают цветы и семена для рассады. Вокруг рынка также открылось много заведений общепита - кофейни и шаурменные.

рынок Оболонь

рынок Оболонь

рынок Оболонь

Лесной рынок

В то же время на Лесной центральный рынок закрыт, хотя стихийная торговля есть. Местами продают яйца, свежие овощи и цветы.

В Киеве часть рынков возобновила работу. Фото: Страна

"Закрыты. Полиция ходит, гоняет. Мы так, по-быстрому развернули, что-то продали, что успели, сидим на коробках и на нервах. Вчера три точки завернули, товар увезли", - рассказала продавщица ландышей.

В Киеве часть рынков возобновила работу. Фото: Страна

При этом директор рынка, по ее словам, не знает о дате начала торговли.

В Киеве часть рынков возобновила работу. Фото: Страна

Напомним, в воскресенье, 10 мая, в Киеве могут заработать 19 агропродовольственных рынков. Они обеспечили выполнение противоэпидемических требований.

Ранее "Страна" писала, что в Киеве на первом этапе ослабления карантина не откроют прибрежные зоны и детские площадки, хотя Кабмин включил их в список объектов, которые могут функционировать с 11 мая.

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