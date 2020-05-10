В воскресенье, 10 мая, в преддверии ослабления карантина в Киеве "Страна" проверила, работают ли киевские рынки и соблюдают ли там санитарные нормы.

Мы побывали на Владимирском, Лесном, Бессарабском рынках, а также на Оболони.

Владимирский рынок

Вход во Владимирский рынок со стороны шлагбаума, а парадные ворота закрыты. Тем не менее, оттуда доносятся звуки торговли.

"Администрация рынка напряжена и сосредоточена. Много охраны. Продавцы предупреждены о повышенном интересе со стороны журналистов. На входе охранник проверяет температуру скорее для соблюдения процедуры, нежели для безопасности. Предлагает одноразовые перчатки и просит надеть маску", - говорится в сообщении.

Уточним, что продавцы торгуют следующими продуктами: мясо, овощи, фрукты. Молочный отдел закрыт. Ряды ограждены деревянными конструкциями с пленками, призванные создавать дистанцию между продавцом и покупателем.

"Но это условности. При необходимости можно снять маску, попробовать ягоды и фрукты. Главное, не попасть в объективы камер. Продавцы соскучилась по торговле. Покупатели из коренных киевлян постепенно заполняют зал", - сообщает корреспондент "Страны"

Бессарабский рынок

Из четырех входов на Бессараьский рынок работает открыт только один. На входе тот же порядок контроля, что и на Владимирском рынке: проверка масок, измерение температуры. По словам продавцов, рынок работает уже с пятницы, но с ограничениями - до семи вечера (обычно Бессарабка круглосуточная).

Цветочный отдел, занимающий треть рынка, в обычное время самый разнообразный в Киеве - сегодня пустой и унылый. Чтобы выбрать букет цветов, корреспонденту "Страны" пришлось спуститься в морозильную камеру в подвал. "Нам запрещают цветы выносить. Видимо, чтобы люди не шастали, не любовались. Тут ни есть, ни пить не разрешено. Да и людей сейчас не так много, а цветы вянут", - рассказывает флорист Бессарабки.

В отличие от Владимирского рынка, молочный отдел, пусть и профицитный - работает. В продаже есть свежее моторки, творог и запеканки.

Заметно оживились парковщики. Карантин не умерил их аппетиты, цена парковки у рынка - 20 грн час. На фото ниже можно увидеть, как на Бессарабском рынке оформляют прилавки.

Рынок Оболонь

Рынок "Оболонь" на станции метро Героев Днепра в Киеве еще не начал работать. Как сообщили "Стране" охранники, рынок откроется во вторник. Пока же все входы в рынок заперты на замок, а на воротах старое объявление о том, что рынок не работает по приказу Кабмина до 3 апреля - с тех пор никто не актуализировал даты, а рынок так и остался закрытым вот уже до середины мая.

Зато вокруг уже кипит жизнь. Предприниматели развернули стихийную торговлю около рынка. Продают в основном сезонные овощи: огурцы, помидоры, молодую капусту и картошку. Есть уже и клубника, цены на которую стартуют от 120 грн за кило. Также продают цветы и семена для рассады. Вокруг рынка также открылось много заведений общепита - кофейни и шаурменные.

Лесной рынок

В то же время на Лесной центральный рынок закрыт, хотя стихийная торговля есть. Местами продают яйца, свежие овощи и цветы.

"Закрыты. Полиция ходит, гоняет. Мы так, по-быстрому развернули, что-то продали, что успели, сидим на коробках и на нервах. Вчера три точки завернули, товар увезли", - рассказала продавщица ландышей.

При этом директор рынка, по ее словам, не знает о дате начала торговли.

Напомним, в воскресенье, 10 мая, в Киеве могут заработать 19 агропродовольственных рынков. Они обеспечили выполнение противоэпидемических требований.

Ранее "Страна" писала, что в Киеве на первом этапе ослабления карантина не откроют прибрежные зоны и детские площадки, хотя Кабмин включил их в список объектов, которые могут функционировать с 11 мая.