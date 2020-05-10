Украинский Минздрав утвердил порядок работы ресторанов и кафе в Киеве, с наступлением первого этапа карантинных послаблений, который начнется уже 12 мая.

Соответствующее постановление №18 от 9 мая 2020 года с подписью замминистра здравоохранения Виктора Ляшко оказалось в распоряжении "Страны".

Документ предусматривает возобновление работы столичных общепитов по новым правилам, которые призваны обезопасить гостей заведений от заражения коронавирусной инфекцией. Так, утвержденное Ляшко постановление предусматривает такие нововведения:

Расстояние между местами для сидения за соседними столиками должно составлять не менее 1,5 м

За одним столиком могут сидеть не более двух посетителей (без учета детей младше 14 лет)

Заказ должен осуществляться и выдаваться дистанционно: через специально оборудованное окно или входную дверь заведения. Официант может принимать или выдавать заказ только при условии соблюдения расстояния не менее 1,5 метра между ним и посетителем

Место выдачи заказов и расчета должно быть оборудовано столиком или полочкой для передачи заказа без личного контакта с клиентом - чтобы исключить вход посетителей внутрь заведения. Также должна быть обеспечена возможность безналичной (бесконтактной) оплаты

Меню должно быть размещено для ознакомления рядом с местом принятия/выдачи заказов без возможности его выдачи клиентам.

Также заведениям необходимо придерживаться общих противоэпидемических требований и дезинфекционных мероприятий:

Ежедневная термометрия сотрудников. Если температура тела работника превышает 37,2 по Цельсию, или у него есть явные признаки ОРВИ - он не может быть допущен к работе.

Обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты на 5 дней

Организация централизованного сбора использованных масок и перчаток и их утилизации

При этом на входах на территорию летних площадок заведений должен быть установлен санитарный контроль. Клиенты должны быть в масках и ожидать своей очереди за пределами помещений. Учреждения должны обеспечить маркировку расстоянии в 1,5 м для посетителей, ожидающих своей очереди.

На входе должны быть установлены дозаторы или диспенсеры с антисептиком. Дезинфекционные мероприятия должны проводиться каждые два часа рабочего времени. Дезинфекцию контактных поверхностей и посуды работники заведений должны проводить после каждого посетителя.

Кроме того, учреждения должны проинформировать клиентов об установленных ограничениях посредством оповещений на веб-сайтах, страницах в соцсетях и другими способами.

Скан: Минздрав Украины

Скан: Минздрав Украины

Скан: Минздрав Украины

Скан: Минздрав Украины

Напомним, что несмотря на постановление Кабмина о смягчении карантина в Украине с 11 числа, киевские власти постановили снять часть ограничений на день позже - 12 мая. Все указания мэрии о работе ресторанов, парков, магазинов и других учреждений столицы мы собрали в отдельном материале.

Ранее мы писали, что власти столицы официально утвердили порядок работы салонов красоты и парикмахерских.