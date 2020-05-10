Выезд граждан Украины за пределы страны без официального разрешения МИД запрещен. Покинуть территорию государства могут лишь те украинцы, которые постоянно проживают за границей.

Об этом информирует пресс-служба посольства Великобритании на своей странице в Facebook.

"Украинская власть проинформировала нас, что только граждане Украины с постоянным местом жительства в других государствах смогут покинуть территорию Украины", - заявили дипломаты.

По их информации, те граждане, у которых есть необходимые документы, должны обратиться в МИД за разрешением на выезд. При этом, если посольство страны, куда человек хочет попасть, будет уведомлено о поездке не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы, то оно обязуется помочь с оформлением этого разрешения.

"МИД Украины может разрешать выезд Украинским гражданам, имеющим вид на жительство в Великобритании. Посольство Великобритании поддерживает этот процесс, информируя МИД о вашей запланированной поездке и направляя к ним информацию о вашем статусе резидента Соединенного королевства", - отметили британские дипломаты.

Представители дипмиссии также заявили, что новые правила касаются, как прямых перелетов в Великобританию, так и пересечения границ со странами, у которых открыто авиасообщение с королевством.

Посольство открыло возможность таких обращений о выезде из Украины только владельцев британского Biometric residence permits и отметило что не сможет способствовать тем, у кого есть визы любого класса, но нет BRP. Это делает невозможным, в частности, выезд сезонных рабочих в Британию по данной процедуре.

Напомним, что ранее украинские власти не выпускали трудовых мигрантов на работу за рубеж.

Ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский во время брифинга в Закарпатье заявил, что Украина не будет препятствовать выезду заробитчан за границу, но при условии наличия контракта на работу хотя бы на три месяца.