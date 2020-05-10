Пляжи в Санторини (Греции) начали подготовку к приему туристов. Для них соорудят специальные кабинки из плексигласа (органического стекла).

Об этом сообщает The Sun.

Так, греческий остров стал первым, где решили устанавливать подобные кабинки. Ранее их хотели соорудить на курортах Испании и Италии. Предполагается, что они помогут изолировать отдыхающих друг от друга.

"Мы надеемся, что эти сооружения не станут будущим для пляжей. Мы не хотим их, но если это необходимо, и если от этого зависит безопасность людей…", - сказал владелец пляжного бара Чарли Чейн.

В то же время вице-президент Ассоциации отелей Санторини Андреас Патиниотис рассказал, что необходимо с чего-то начать восстанавливать туризм. Хотя опрос, проведенный Университетом Македонии, показывает, что греки опасаются, что коронавирус могут завезти туристы.

К примеру, больше 93% опрошенных выступили за "строгий контроль" в аэропортах и границах. Еще 74% уверены, что туристы должны приезжать только при наличии медицинских сертификатов.

Почти половина опрошенных (49,4%) уверены, что границы должны быть открыты для всех туристов.

Напомним, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса в мире, жителям Греции разрешили посещать пляжи для купания и занятий серфингом.

Как сообщала "Страна", власти Флориды разрешили посещение пляжей, правда при условии соблюдения социальных мер безопасности. Но не всем жителям штата такая идея пришлась по душе.