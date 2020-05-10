За прошедшие сутки, 9 мая, коронавирсом в Киеве заразились 34 человека, из которых двое медиков. Умерли три человека.

Об этом сообщил киевский мэр Виталий Кличко у себя в Facebook.

"Друзья! Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирус, увеличился за минувшие сутки еще на 34 человека. Среди них - двое медиков. Умерли за прошедшие сутки трое больных. На сегодня в столице 1805 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. 37 случаев — летальные", - говорится в сообщении.

Количество зараженных в Киеве увеличилось. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Уточняется, что среди заболевших 23 женщины в возрасте от 22 до 79 лет, а также 11 мужчин в возрасте от 22 до 74 лет.

Госпитализировать пришлось 15 зараженных. Другие отправились на самоизоляцию. Выздоровели от коронавируса за прошлый день четыре человека. Самыми зараженными являются Дарницкий и Деснянский районами столицы.

Напомним,по состоянию на утро 10 мая в Украине зафиксировано 15 232 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки выявлено 522 новых заболевших. Умерли за сутки от Covid-19 столько же пациентов, сколько и вчера - 15. Общее количество летальных случаев коронавирусной болезни достигло 391.

Ранее мы писали, что в немецких лабораториях тестируют украинский препарат, который используется при лечении больных коронавирусом.