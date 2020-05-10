Кандидатура Михаила Саакашвили, который недавно был назначен на должность главы исполнительного комитета реформ, не рассматривалась на пост вице-премьера. При этом идея сделать грузинского политика ответственным за реформы в Украине принадлежала президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом Саакашвили рассказал в интервью 24 каналу.

"Это абсолютно идея Зеленского... То есть идея предлагать эту должность была не моя. Сначала в Офисе Президента была идея предлагать именно ее (должность председателя Исполнительного комитета реформ - Ред.), а не вице-премьера. Когда же они предложили вице-премьера, то потом увидели, как им оказали сопротивление. Те, что за статус-кво, которые есть в почти каждой фракции в парламенте, вообще противятся любым изменениям. Они как раз открыли огонь первыми. У меня было впечатление, что это было неожиданно и для президента", - заявил политик.

Кроме того Саакашвили рассказал и о том, кто выступал против его назначения внутри фракции "Слуга народа". По его словам, "это были люди, которых большинство руководства и лично президент не знали". Он отметил, что, когда собирается новая политическая сила, туда попадают люди, "которые отличаются как минимум своими взглядами, а большинство из них отличаются тем, что они уже под кем-то".

Также Саакашвили заявил, что ранее у него был конфликт не с главой МВД Арсеном Аваковым, а с системой, и на данный момент он не заинтересован в противостоянии с чиновником.

"Это не моя функция. Я не хочу быть в центре конфликтов. Я хочу результатов. Сейчас в Украину приходит очень большая волна кризиса. Я надеюсь, что в ближайшем будущем карантин можно прекратить", - сказал политик.

Напомним, что 7 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

Ранее мы писали, что по словам президента Владимира Зеленского, Саакашвили должен заняться реформой на таможне.