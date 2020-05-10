В Украине в период с начала мая, еще открытия купального сезона, утонул 21 человек. Люди уже начали посещать водоемы без соблюдения карантинных рекомендаций. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"Похоже, что украинцы уже открыли купальный сезон и, не соблюдая карантинных рекомендаций, начали посещать водоемы. Последствия такого безразличного отношения к собственной безопасности не заставили себя ждать: только с начала мая вода уже унесла 21 жизнь", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 8 мая в Чернигове в озере на глазах у людей утонул 17-летний юноша. Тело парня было обнаружено на дне водоема на расстоянии около пяти метров от берега.

В тот же день в Виннице пропал мужчина 1999 года рождения – житель села Лавровка Винницкого района.

Также спасатели уточнили, что в Черкасской области удалось спасти от утопления двух молодых людей 19 и 20 лет. Оба парня пошли на рыбалку, но попали в шторм и не сомгли вернутся на сушу.

Напомним, в пятницу, 1 мая, в Донецкой области утонул мужчина. Он пытался вытащить свою дочь из машины, которая упала в пруд.

Также мы рассказывали, что в Киеве водитель не справился с управлением и позволил автомобилю съехать в Русановский канал. Неравнодушный прохожий достал потерпевших из ледяной реки - благодаря этому инцидент прошел без жертв.