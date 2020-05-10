В России снова выявили рекордное количество зараженных коронавирусом за сутки - 11 012 пациентов.

Прирост летальных случаев за этот же период составил 99 человек. Всего в стране Covid-19 подтвердился у 209 688, с начала эпидемии умерли 1 915 человек.

Об этом в воскресенье, 10 мая, информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России.

Пятерка регионов-лидеров по количеству новых зараженных коронавирусом выглядит следующим образом:

Москва - 5 551 зараженных за сутки (всего - 109 740)

Московская область - 1 133 (20 558)

Санкт-Петербург - 414 (7 404)

Нижегородская область - 262 (4 442)

Республика Дагестан - 93 (2 653)

За период эпидемии в Российской Федерации от Covid-19 выздоровели 34 306 человек (за сутки - 2 390).

Напомним, что вчера количество заражений коронавирусом во всем мире превысило отметку в 4 миллиона человек.

Ранее мы писали, что ВОЗ связывают стремительный рост количества инфицированных коронавирусом в России увеличением объемов тестирования населения.