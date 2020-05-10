Начальник главного управления Пенсионного фонда Украины в Николаевской области Елена Сичугова заявила, что на уровень индексации пенсии влияет не трудовой стаж человека, а уровень заработной платы.

Об этом она сообщила в эфире телеканала "UA: Миколаїв", передают "Украинские новости".

"Размер пенсии в первую очередь зависит от размера заработной платы, на основании которой ее считали, а в меньшей степени - от стажа. То есть при большом стаже и одновременно низкой заработной плате пенсия априори не будет высокой", - сказала она.

В то же время Сичугова уточнила, что индексация пенсий в мае будет проводиться на 11%.

Детально ознакомится с тем, как будет проводится индексация пенсий в мае этого года, вы можете прочитать в материале "Страны" здесь.

Напомним, глава Министерства социальной политики Украины Марина Лазебная рассказала, что в 2020 году украинских пенсионеров ждет еще два повышения выплат в связи с изменением прожиточного минимума - с 1 июля и с 1 декабря.