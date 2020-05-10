С 12 мая в Киеве начнут ослаблять карантин. На день позже, чем по всей Украине: Кабмин постановил снимать ограничения уже с 11 мая.

В связи в этим городская администрация за последние два дня выпустила ряд правил, по которым это будет происходить.

"Страна" собрала все целеуказания мэрии о работе ресторанов, парков, магазинов и других учреждений столицы.

Что откроют в Киеве с 12 мая?

Еще 8 мая мэрия опубликовала список того, что начнет работу после частичного снятия карантина. Как оказалось, в столице послабления начнутся не с 11 мая, как по всей стране, а на день позже.

Видимо, это делается, чтобы в рабочий день - вторник - меньше людей одномоментно ринулись по кафе и паркам. То есть власти дают себе таким образом несколько дней форы для подготовки к следующему уикенду.

Итак, с 12 мая начнут работать:

- непродовольственные магазины площадью до 300 квадратных метров. При этом ТРЦ, в отличие от остальной Украины, будут закрыты.

- салоны красоты, косметологические кабинеты, парикмахерские площадью не более 300 кв. м.

- летние площадки кафе и ресторанов

- МАФы с едой и напитками на вынос (кроме любых видов алкоголя)

- парки и скверы:

- небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, химчистка, изготовление ключей, ремонт обуви и так далее)

- адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы:

- музеи под открытым небом, заповедники (но без организованных экскурсий).

Что будет по-прежнему закрыто?

Работать не будут:

- бани, SPA салоны, кабинеты массажа, тату салоны

- театры, кинотеатры, музеи в помещениях, читальные залы библиотек

- торгово-развлекательные центры и развлекательные зоны;

- дискотеки, ночные клубы, компьютерные клубы, квест-комнаты

- спортивные комплексы, бассейны, фитнес-центры;

- непродовольственные рынки и сельскохозяйственные ярмарки.

- непродовольственные магазины площадью более 300 квадратных метров.

- детские и спортивные площадки, в том числе - под открытым небом

- прибрежные зоны

Теперь перейдем к конкретным требованиям по каждому открываемому объекту.

Магазины

Как уже говорилось, основное требование к магазинам - это площадь не более 300 квадратных метров. То есть речь явно не о супермаркетах электроники и других огромных помещениях.

То есть работа тех же ТРЦ, которые имеют куда большую площадь, естественно запрещена. С единственным исключением: если у магазина, расположенного в торговом центре, есть отдельный вход с улицы.

То же касается не только магазинов, но и любых открываемых учреждений. Если, к примеру, ресторан примыкает к ТРЦ и имеет летнюю площадку - он может работать.

Администрация магазина обязана обеспечить не более одного покупателя на 10 квадратных метров площади. То есть в небольших магазинчиках вроде торговли мобильными у метро не должно быть более 1-2 человек за раз.

Также обязателен масочный режим для клиентов и продавцов. Плюс отдельные правила для владельцев магазина: недопуск к работе сотрудников пенсионного возраста, а также сотрудников с признаками ОРВИ.

Кафе и рестораны

Вчера Киевская горадминистрация, вслед за Минздравом, утвердила правила работы открываемых летних площадок.

Расстояние между столиками - не менее 1,5 м. Причем речь о расстоянии между сидениями, а не самими столами.





За одним столиком могут сидеть не более двух взрослых посетителей. Дети младше 14 лет - без ограничений.





Заказы должны выдаваться через специально оборудованное окно или входную дверь ресторана.





Официант может принимать или выдавать заказ только с дистанции в полтора метра между ним и клиентом. Для этого место выдачи и расчета должно быть оборудовано столиком или полочкой для передачи заказа без личного контакта с клиентом - и таким образом, чтобы исключить вход посетителей внутрь заведения.





Меню должно должно быть выставлено на общее обозрение без его выдачи клиентам в руки.





Посетителей на входе в терассу могут не допустить, если у них есть признаки ОРВИ. На входе должны быть санитайзеры.





Ждать заказа на вынос можно только в маске, очередь - полтора метра от одного клиента к другому.





Все эти правила должны быть размещены в заведениях и на их сайтах.

Также для самих заведений установлены нормы дезинфекции раз в два часа в самом ресторане и столиков - после каждого клиента.

На входе должны быть установлены дозаторы или диспенсеры с антисептиком.

Дезинфекционные мероприятия должны проводиться каждые два часа рабочего времени. Дезинфекцию контактных поверхностей и посуды должны проводить после каждого посетителя. Персоналу нужно делать ежедневную термометрию, от работы отстранять лиц пенсионного возраста и всех с признаками ОРВИ.

В общем правил столько, что непонятно, будут ли вообще следить за полным их соблюдением. Особенно интересно, как будут каждые два часа проводить дезинфекцию летних терасс - если там в это время будут клиенты. А также слабо верится, что всем сотрудникам ресторанов начнут мерять температуру.

Парикмахерские и косметологи

Здесь тоже действует правило 300 квадратных метров: все, что свыше, остается закрытым.

Парикмахерские, салоны красоты и косметологические кабинеты с 12 мая смогут работать только по предварительной записи. Между приемом посетителей они должны придерживаться временного интервала в 15 минут.

Между местами, где обслуживают клиентов, должна быть такая дистанция:

3 м - при расположении рабочих мест параллельными рядами;

1,8 м - при расположения рабочих мест по оси;

0,7 м - от последнего рабочего места к стене, ширме или другой преграде.

Обслуживающий персонал должен работать в масках и перчатах, которые нужно менять после каждого клиента. Необходимо сквозное проветривание помещений.

Остальные правила дезинфекции общие для всех: термометрия персонала раз в день, обеззараживание контактных поверхностей после каждого клиента или каждые два часа - если клиентов нет. Также посетитилей на входе нужно осматривать на предмет признаков ОРВИ. Своей очереди клиенты должны ждать в масках.

Очередь - только на улице с расстоянием в 1,5 метра. Внутри помещений - не более 1 клиента на 10 квадратных метров.

Парки и скверы

В парки будут пускать группами не более двух человек или, если с детьми, - двое взрослых, двое детей (кроме многодетных семей - при этих условиях количество детей не ограничивается).

При этом, как говорилось выше, пользоваться детскими и спортивными площадками все равно запрещено.

Также необходимо иметь при себе документы и быть в масках. Однако, как показали последние дни, этого правила уже массово никто не соблюдает даже во время запрета - вот например характерное видео из столичного парка Шевченко.

При этом нельзя будет по-прежнему устраивать пикники у водоемов и гулять там - посещение прибрежных зон запрещено.

Что же заповедников и музеев под открытым небом вроде Пирогово или Ботанического сада - то туда можно будет попасть только после отдельного решения руководства учреждения. То есть лучше заранее позвонить туда и уточнить (или же посмотреть на сайте).

Скорее всего открытие природных зон, куда можно попасть только по билетам, затягивать не будут: ведь музеи и сады теряют деньги. К примеру, ботанический сад имени Гришко уже готовится принимать посетителей: вокруг входа снова появились МАФы, которые исчезли после начала карантина.

Важно понимать, что экскурсий пока проводить не будут.

Бытуслуги и нотариат

Здесь все правила те же, что и в магазинах: не более 1 сотрудника и покупателя на 10 квадратных метров. При этом площадь помещения, где принимают клиентов, не может составлять более 300 квадратов.

Адвокаты и нотариусы работают по тому же принципу - 1 посетитель на 10 квадратов площади. Очередь - на улице.