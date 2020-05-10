По состоянию на утро воскресенья, 10 мая, в поселке Новые Санжары не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекции.

Об этом пишут журналисты "Страны" в своем репортаже из поселка.

Напомним, что Новые Санжары Полтавской области – это тот самый поселок который прославился на всю страну своей "гостеприимностью" по отношению к эвакуированных из китайского Уханя украинцам. Несмотря на подозрения, болезнь не подтвердилась ни у одного из них.

В итоге в поселке до сих пор нет зараженных коронавирусом. Это подтвердил журналисту "Страны" глава Новосанжаровского районного совета Геннадий Супрун.

Эти же данные подтвердили и данные Центра общественного здоровья Минздрава: по состоянию на 7 мая в Полтавской области 236 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. В Новосанжарском районе и поселке Новые Санжары больных нет.

"Официально зараженных нет, а неофициально кто его знает, но я не слышала. Поселок у нас небольшой, все бы уже знали", - сказала кассир в местной продуктовой лавке Светлана.

Полностью репортаж о том, как Новые Санжары живут на карантине можно прочитать здесь.

Напомним, по состоянию на утро 10 мая в Украине зафиксировано 15 232 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки выявлено 522 новых заболевших. Умерли за сутки от Covid-19 столько же пациентов, сколько и вчера - 15.

Общее количество летальных случаев коронавирусной болезни достигло 391.

Ранее мы писали, что в немецких лабораториях тестируют украинский препарат, который используется при лечении больных коронавирусом.