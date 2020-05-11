По делу радикала Сергея Стерненко, который два года назад убил человека в Одессе, пошло заметное движение.

5 мая его сторонники заявили, что генпрокуратура готовит радикалу подозрение в умышленном убийстве (статья 115) и пригрозили за это акциями протеста. А 6 мая Стерненко получил повестку в СБУ, где, как он считает, ему вручат "пидозру".

О том, что это произойдет, обещала еще в марте новый генпрокурор Ирина Венедиктова. Она то ли правда собиралась объявить Сергея Стерненко подозреваемым - то ли говорила то, что хотят услышать многие. Просто дело Стерненко - один из самых вопиющих примеров того, как власть защищает националистов и оставляет их безнаказанными.

Ведь факт убийства не отрицает и сам одесский "активист". Разнятся только трактовки - самооброна это была или умышленный акт. Но в любом из этих случаев должно вручаться подозрение, вестись следствие. Пока же Стерненко проходит уже два года в статусе свидетеля. Так бывает лишь с теми, кого прикрывает власть.

И если во времена Порошенко это было понятной историей, то Зеленскому еще с осени задают вопросы: почему дело против праворадикала не расследуется?

Предыдущий генпрокурор Рябошапка дал понять, что со Стерненко делать ничего не собирается: его дело, как и раньше, направили пылиться в СБУ, а сам генпрокурор дал "активисту" показательную дружескую аудиенцию. Президент же ограничился признанием факта убийства человека, но назвал это "невероятно сложной историей". То есть дал понять, что быстрой развязки ждать не стоит.

Однако сторонники националиста утверждают, что она скоро наступит. "Страна" вспомнила детали дела Стерненко и разбиралась, будет ли ему вручено подозрение.

Аргументы полиции по делу Стерненко

Мы уже неоднократно описывали фабулу убийства, которое произошло в мае 2018 года. Стерненко тогда в ходе уличной стычки зарезал жителя Черноморска Ивана Кузнецова и серьезно ранил его товарища Александра Исайкула, которых он встретил на улице. Поножовщину детально реконструировала "Страна" в материале "Догнал и добил".

Убийство - установленный всеми факт. А далее идут вариации на тему - кто на кого первый напал. Изложим для начала версию следствия.

"Страна" еще летом 2018 года первой рассказала о том, что по делу Стерненко провели экспертизу крови, оставшейся на лезвии ножа. Больше всего там оказалась крови самого "активиста", который вышел из потасовки с порезанной рукой.

Это говорит о том, рану Стерненко получил самым последним. Причем нанес он ее себе скорее всего сам - ведь к тому времени Кузнецов уже был убит, а Исайкул ранен и бежал.

То есть экс-глава "Правого сектора" пытался таким образом отвести от себя подозрение.

Интересно, что сам Стерненко косвенно подтвердил правдивость опубликованных нами данных - он подал в суд на полицию за утечку тайны следствия и публикацию данных экспертизы на "Стране".

Однако дальше история заглохла, потому что власти начали прикрывать Стерненко - его дело волевым решением Генпрокуратуры передали в СБУ. Под предлогом того, что это не бытовой криминал, а серийное нападение на "активистов".

В "конторе" дело не расследовалось - в немалой степени потому, что Сергей Стерненко был с ней тесно связан. Но через год - весной 2019-го - команда юриста Андрея Портнова через суд вернула уголовное производство в полицию. И та уже в сентябре подготовила проект подозрения радикалу. Полный текст которого тоже первой опубликовала "Страна".

МВД утверждает однозначно: Стерненко совершил умышленное убийство.

В тексте "пидозры" указано, что радикал носил с собой нож, подпадающий под определение холодного оружия. Поскольку имел в Одессе врагов и был в "напряженном нервном состоянии".

Полиция заявляет, что Стерненко, увидев Кузнецова и Исайкула, напал на них "без каких-либо угроз своей жизни и здоровью" и сразу начал орудовать ножом. Жертвы обратились в бегство, но "активист" бросился в погоню, что, по мнению полиции, и стало еще одним маркером умышленного деяния.

Догнав Кузнецова, Стерненко нанес ему еще не меньше пяти ударов ножом - в область живота и сердца. У мужчины вывалились внутренности, и через минуту он умер от кровопотери. Исайкулу же удалось убежать, пока Стерненко был занят Кузнецовым. Но следствие полагает, что радикал намеревался зарезать и его.

Полиция считает Стерненко виновным по 15 статье УК Украины (часть третья) - покушение на преступление, и 115 статье (пункт 1 часть 2, а также по части первой) - умышленное убийство. По закону карается до 15 лет, а дальше зависит от отягчающих обстоятельств.

В конце сентября текст подозрения поступил на подпись генеральному прокурору. Но Руслан Рябошапка документ визировать не стал. А повторил кульбит своих предшественников из ГПУ Юрия Луценко - снова отправил дело в СБУ.

То есть, начал опять выводить Стерненко из-под удара. И дело снова заморозили вплоть до снятия Рябошапки. Пока новый генпрокурор Венедиктова, как уже говорилось, не дала обещания привлечь Стерненко к ответственности.

"Смотрите, по Стерненко подозрение будет в любом случае, квалификация идет или 115-я статья, или 118-, но и так, и так это подозрение. 115-я – это убийство, 118-я – это убийство по самозащите. Разница – в квалификации, и это сделают следователи и прокуроры, а явно не генеральный прокурор", - сказала Ирина Венедиктова.

Правда, потом в интервью "Громадскому" она уже не была столь категорична. На прямой вопрос журналиста, будет ли "пидозра", Венедиктова ответила, что сейчас производится новая - уже третья - экспертиза. После которой и будет понятно - ждать ли подозрения.

Важно понимать, что уголовных дел по эпизоду мая 2018 года расследуется сейчас два. В одном Стерненко проходит потерпевшим, а в другом - потерпевшими являются Исайкул и семья убитого Кузнецова.

Именно по второму делу радикалу могут вручить подозрение. А первое, как утверждают зищитники Стерненко - разваливается.

Аргументы защиты Стерненко

После информации о скорой "пидозре" для одесского радикала, его защита изложила свой взгляд на историю с убийством. Основные аргументы звучат в интервью адвоката Стерненко Виталия Коломийца изданию "Зеркало недели".

Коломиец считает, что Стерненко никого не добивал, как утверждалось в проекте подозрения.

"Мы, со своей стороны, приобщили к делу достаточно большое количество переводов из научных журналов, подтверждающих, что после того как Сергей ранил нападавшего, тот с травмой левого желудочка сердца еще мог пробежать несколько десятков метров и больше. Сергей никого не добивал, а защищался", - говорит адвокат.

То есть, не отрицая, что "защищавшийся" Стерненко ударил человека ножом в сердце, защита утверждает, что это не было актом добивания. Хотя у погибшего Ивана Кузнецова оказалось по итогу пять ножевых ранений. А главное - сам Стерненко на стриме, который вел с места убийства, заявлял, что погнался за Кузнецовым.

Еще один аргумент адвоката - что это было уже третье по счету нападение на Стерненко за весну. Поэтому, мол, имеет место самооборона.

В проекте подозрения, отметим, говорится, что "активист" именно поэтому и был вооружен, что боялся нападения. Но вывод следствие делает другой: что этим и объясняется агрессия Стерненко против Исайкула и Кузнецова, которые нападать не собирались.

Кстати, об оружии. На указанном выше стриме радикал говорит, что он резал нападавших своим ножом. А спустя неделю в комментариях СМИ уже заявлял, что нож принадлежал нападавшим - и он его просто отобрал в ходе стычки.

Очевидно, что более правдивыми выглядят слова, сказанные на месте преступления, а не после консультаций с юристами и "кураторами". Да и версия о том, что у двоих нападавших "супермен" Стерненко во-первых забрал нож, а во-вторых им же и порезал обоих - выглядит сомнительной. Тем более, что убитый Иван Кузнецов был десантником.

Еще один аргумент с самого начала этой истории приводил и сам Стерненко - Исайкул и Кузнецов напали первыми.

"Я иду, мне навстречу идут два силуэта. Наталка (девушка Стерненко - Ред.) говорит: "Что это за две тени нам навстречу идут?". И я достал, знаешь, нож, на всякий случай, думаю, ну мало ли. И они проходят мимо меня и на меня прыгают. Ну я уже начал обороняться", – говорил Стерненко еще на стриме.

Полиция, напомним, в проекте подозрения ни о каких "прыжках" не упоминает. Резня, по версии МВД, началась потому что Стерненко воспринял проходящих мимо него мужчин, как угрозу. Хотя они ее не представляли.

Так это или нет - вопрос к свидетелям по делу. Они, кстати, утверждали, что драке предшествовала словесная перепалка. Но в любом случае, даже если Стерненко оборонялся, то самооборону он превысил многократно. Это также уголовно наказуемое деяние - 118 статья УК.

Убийство при превышении самообороны грозит исправительными работами на срок до двух лет, ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы до двух лет. Даже если Стерненко хотели ограбить или избить.

Впрочем, сам радикал утверждает, что его хотели именно убить. Правда, никаких оснований для этого утверждения он не приводит. Да и получается, что на убийство Исайкул и Кузнецов пришли даже без оружия (нож, как признался сам Стерненко, принадлежал ему). И более никаких орудий убийства в деле не существует.

Тем более, что из заявлений Стерненко, сделанных им сразу после убийства (см. видео выше), следует, что он погнался за Кузнецовым. То есть, Кузнецов от него убегал, но Стерненко его догнал и нанес удары ножом.

Другими словами, даже если двое мужчин и угрожали как-то Стерненко, убийство Кузнецова никак не подпадает под "самооборону", так как убегая, он, очевидно, никакой опасности для радикала уже не представлял. И Стерненко его зарезал не обороняясь, а нападая.

Грозит ли Стерненко подозрение?

Если верить группе поддержки Стерненко, то над ним действительно сгустились тучи. Ему могут объявить подозрение по одной из двух статей - умышленное убийство (115) или превышение самообороны (118).

Но пока трудно сказать, что это - реакция на реальные планы правоохранительных органов, либо же создание "превентивного" шума "на всякий случай" - чтоб в очередной раз покошмарить власть и генпрокурора, отбивая у них желание вручить Стерненко подозрение (на тот случай, если такое желание у них наконец-то появится).

Как бы там ни было, но ситуация со Стерненко вполне очевидна - он убил человека, но до сих пор ходит на свободе, не являясь даже подозреваемым.

И поэтому реакция властей (или ее отсутствие) на эту ситуацию будет очень знаковой.