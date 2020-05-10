В субботу, 9 мая, киевские спасатели ликвидировали возгорание в бане, распложенной в квартире на 20-м этаже многоэтажки. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киеве.

"По прибытию на место вызова ближайших пожарно-спасательных подразделений было установлено, что пожар возник в бане квартиры на 20-м этаже 29-ти этажного жилого дома. Пожар сопровождался сильным задымлением. Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений в доме было включено систему оповещения о пожаре, поэтому почти все жители многоэтажки вышли самостоятельно на улицу", - говорится в сообщении.

Пожар в бане в многоэтажке Киева. Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Уточняется, что ликвидировать возгорание удалось за час. Во время тушения пожара было выведено на безопасное расстояние четыре человека, которые находились в квартире.

Пожар в бане в многоэтажке Киева. Фото: kyiv.dsns.gov.ua

"На месте было задействовано семь единиц основной и специальной техники и 30 человек личного состава Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве. Пострадавших в результате пожара нет. Причины возгорания на данный момент устанавливаются правоохранительными органами", - подчеркивается в сообщении.

Пожар в бане в многоэтажке Киева. Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Напомним, в субботу 2 мая, на Левом берегу в Киеве произошел пожар. Загорелась куча сухих веток. Пожар с них перешел на березы, которые стоят неподалеку.

Также "Страна" писала, что 24 апреля на территории Байкового кладбища в Киеве произошел пожар. По предварительной информации, возгорание возникло из-за поджога мусора.