В аннексированном Крыму отреагировали на планы президента Украины Владимира Зеленского по установке колокола единства в Симферополе. Их назвали "шутовскими".

Об этом в комментарии РИА Новости заявил глава национально-культурного объединения "Ассамблея славянских народов Республики Крым"

"Предлагаю Зеленскому оставить шутовские планы по возвращению Крыма и установке на территории другого государства памятников. У него еще есть шанс стать настоящим президентом. Честность, адекватность и правдивость - вот на чем надо строить служение своему народу", - сказал Чегринец.

Он также отметил, что если Зеленский посетит Крым с официальным визитом, ему стоит сделать это в компании бывшего президента Украины Петра Порошенко с его командой.

"Здесь их деятельности будет дана честная оценка, и они получат заслуженную пожизненную награду в местах не столь отдаленных. А Зеленский сможет пообщаться напрямую с крымчанами и получить честную оценку о себе и о своих действиях. А колокол вполне можно переплавить и использовать для нужд народного хозяйства", - добавил Чегринец.

Напомним, что Владимир Зеленский вчера анонсировал старт проекта по установке четырех мемориальных памятников: колокол памяти в Луганской области, колокол победы в Закарпатье, колокол мира в Донецке и колокол единства в Симферополе. Часть из них будет символизировать начало и завершение освобождения территории страны во Второй мировой войне, а колокола в Крыму и на Донбассе – возвращение Украине всех ее территорий.

Ранее мы писали, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о стратегии Киева по возвращению аннексированного Крыма.