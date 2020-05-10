Врач-терапевт Лариса Алексеева заявила, что людям необходимо поберечь себя в жаркую погоду в связи с эпидемией коронавируса. Слова врача приводит "Газета.ru".

Алексеева говорит, что на улице будет жарко и человек вспотеет в маске. Врач напомнила, что после первой жары многие люди простывают, поскольку, дабы остыть, сидят под вентиляторами и кондиционерами. Но сейчас, уверена она, необходимо поберечь себя.

В связи с этим Алексеева рекомендует отказаться от идеи принимать холодный душ, а от жары советует спасаться опрыскиванием из пульверизатора или обильным питьем.

Напомним, ученые из Нидерландов выяснили, что новый коронавирус может поражать клетки кишечника. Они смогли зафиксировать процесс разрушения клеток пищеварительной системы человека, который заболел коронавирусом.

Также "Страна" писала, что в немецких лабораториях тестируют украинский препарат, который используется при лечении больных коронавирусом.