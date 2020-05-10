Данные на утро 10 мая. Коронавирусом в Украине заболели 15 232 человека
По состоянию на утро 10 мая в Украине зафиксировано 15 232 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки выявлено 522 новых заболевших. Такие данные появились на сайте СНБО.
Для сравнения, 9 мая коронавирусом заболели 515 человек - на семь пациентов меньше, чем сегодня.
Умерли за сутки от Covid-19 столько же пациентов, сколько и вчера - 15. Общее количество летальных случаев коронавирусной болезни достигло 391.
За сутки выздоровел от коронавируса 151 человек. Это на 52 человека меньше, чем вчера, когда излечились 203 украинца.
Всего состоянию на данный момент болеет 11 781 человек. Больше всего случаев за сутки зафиксировано в Черновицкой области (89), Киеве (34), Ивано-Франковской области (21), Тернопольской области (22), Киевской области (13).
Также в Центре общественного здоровья (ЦОЗ) поделились статистикой случаев коронавируса по регионам:
- Винницкая область - 544 случая
- Волынская область - 470 случаев
- Днепропетровская область - 704 случая
- Донецкая область - 100 случаев
- Житомирская область - 517 случаев
- Закарпатская область - 695 случаев
- Запорожская область - 328 случаев
- Ивано-Франковская область - 1116 случаев
- Кировоградская область - 416 случаев
- г. Киев - 1805 случая
- Киевская область - 972 случая
- Львовская область - 753 случая
- Луганская область - 42 случая
- Николаевская область - 221 случай
- Одесская область - 636 случаев
- Полтавская область - 246 случаев
- Ровенская область - 926 случаев
- Сумская область - 154 случая
- Тернопольская область - 999 случаев
- Харьковская область - 572 случая
- Херсонская область - 159 случаев
- Хмельницкая область - 175 случаев
- Черновицкая область - 2268 случаев
- Черкасская область - 333 случая
- Черниговская область - 73 случая
Инфографика: ЦОЗ
Скриншот: СНБО
Напомним, что за границей от коронавируса лечатся 145 граждан Украины, которые по разным причинам не смогли попасть на родину.
Ранее мы писали, что в немецких лабораториях тестируют украинский препарат, который используется при лечении больных коронавирусом.