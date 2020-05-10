По состоянию на утро 10 мая в Украине зафиксировано 15 232 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки выявлено 522 новых заболевших. Такие данные появились на сайте СНБО.

Для сравнения, 9 мая коронавирусом заболели 515 человек - на семь пациентов меньше, чем сегодня.

Умерли за сутки от Covid-19 столько же пациентов, сколько и вчера - 15. Общее количество летальных случаев коронавирусной болезни достигло 391.

За сутки выздоровел от коронавируса 151 человек. Это на 52 человека меньше, чем вчера, когда излечились 203 украинца.

Всего состоянию на данный момент болеет 11 781 человек. Больше всего случаев за сутки зафиксировано в Черновицкой области (89), Киеве (34), Ивано-Франковской области (21), Тернопольской области (22), Киевской области (13).

Также в Центре общественного здоровья (ЦОЗ) поделились статистикой случаев коронавируса по регионам:

Винницкая область - 544 случая

Волынская область - 470 случаев

Днепропетровская область - 704 случая

Донецкая область - 100 случаев

Житомирская область - 517 случаев

Закарпатская область - 695 случаев

Запорожская область - 328 случаев

Ивано-Франковская область - 1116 случаев

Кировоградская область - 416 случаев

г. Киев - 1805 случая

Киевская область - 972 случая

Львовская область - 753 случая

Луганская область - 42 случая

Николаевская область - 221 случай

Одесская область - 636 случаев

Полтавская область - 246 случаев

Ровенская область - 926 случаев

Сумская область - 154 случая

Тернопольская область - 999 случаев

Харьковская область - 572 случая

Херсонская область - 159 случаев

Хмельницкая область - 175 случаев

Черновицкая область - 2268 случаев

Черкасская область - 333 случая

Черниговская область - 73 случая

Инфографика: ЦОЗ

Скриншот: СНБО

Напомним, что за границей от коронавируса лечатся 145 граждан Украины, которые по разным причинам не смогли попасть на родину.

Ранее мы писали, что в немецких лабораториях тестируют украинский препарат, который используется при лечении больных коронавирусом.