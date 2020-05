Основатель компаний Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск, который недавно выставил свое имущество на продажу, оскорбил экс-министра труда США Роберта Райха на русском языке в социальной сети Twitter.

Сообщение было опубликовано утром в воскресенье, 10 мая.

На своей странице в соцсети Райх написал, что Маск грозит американским властям уволить сотрудников Tesla, если им не позволят работать несмотря на эпидемию коронавируса в США.

"Илон Маск грозит лишить людей работы, если ему не позволят рисковать их здоровьем. Капитализм в худшем своем проявлении", - заявил бывший чиновник.

В ответ на это предприниматель ответил ему "идиот", причем на русском языке. "Sorry. Meant to say [Извини, хотел сказать] скучный идиот", - добавил позже Маск.

Накануне стало известно, что Tesla перенесет свой штаб из Калифорнии в другой штат. Такое решение было принято руководством компании из-за запрета на возобновление производства из-за сложной ситуации с коронавирусом в регионе.

Напомним, что у его спутницы, певицы Grimes, есть украинские корни и она нередко общалась со своими поклонниками на русском языке. Вполне вероятно, что она научила русскому и отца своего ребенка.

Ранее мы писали, что Илон Маск написал 1 мая в Twitter, что акции его компании стоят слишком дорого, после чего ценные бумаги Tesla сразу обвалились на 12%.