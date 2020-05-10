В воскресенье, 10 мая, в Киеве могут заработать 19 агропродовольственных рынков. Они обеспечили выполнение противоэпидемических требований.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Так, работать смогут следующие рынки:

"Феофановский" (ул. Заболотного, 48-А), рынок "Демеевский" (ООО "Манхэттен", ул. Изюмская, 1), ТРК "Базар на лесной" (ООО "Панорама-Инвест", ул. Попудренко, 65), рыночный комплекс "Маяк" (ПФ ООО "Ремонтник", ул. Попудренко, 90/2), КП "Владимирский рынок" (ул. Антоновича, 115), ООО "Печерский рынок" (Печерская площадь, 1), рынок "Иллис" (ООО "Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80). КП "Бессарабский рынок" (Бессарабская площадь, 2), рынок "Левобережный" (ПАО "Днепровский рынок", ул. Сверстюка, 3), "Дарница" ("Днепровский рынок", ул. Попудренко, 5), ООО "Путь" (рынок "Путь", ул. Зодчих, 52/1), рынок ЧП "Колибрис" (ул. Л. Курбаса, 6), рынок "Одесский" (АОЗТ "Истерн-Трейд" (проспект Академика Глушкова, 32-38), ООО "РУИОЛ" ("Рынок "Выгуровский", ул. Бальзака, 94), рынок "Нивки" (ул. Щербакивского, 47), МЧП "Забота" (ул. Туполева, 13), ООО "ТК "Борщаговский" (рынок "Западный", ул. Депутатская, 2), рынок "Отрадненский" ("Торговый комплекс "Борщаговский", бульвар В. Гавела, 18), ООО "Цветочная Поляна" (рынок "Лукьяновский", ул. Юрия Ильенко, 1).

Кроме того, киевские чиновники напомнили, что рынки будут открывать постепенно, при условии выполнении ряда противоэпидемических требований: масочный режим, сохранение дистанции, недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ, обеспечение дистанции между торговыми точками, дезинфекция поверхностей каждые 3 часа.

Ранее "Страна" писала, что в Киеве на первом этапе ослабления карантина не откроют прибрежные зоны и детские площадки, хотя Кабмин включил их в список объектов, которые могут функционировать с 11 мая.

Мы также сообщали, что ТРЦ в столице запретил открывать Виталий Кличко.