В Киеве сегодня заработают еще 19 рынков. Список и адреса
В воскресенье, 10 мая, в Киеве могут заработать 19 агропродовольственных рынков. Они обеспечили выполнение противоэпидемических требований.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Так, работать смогут следующие рынки:
- "Феофановский" (ул. Заболотного, 48-А),
- рынок "Демеевский" (ООО "Манхэттен", ул. Изюмская, 1),
- ТРК "Базар на лесной" (ООО "Панорама-Инвест", ул. Попудренко, 65),
- рыночный комплекс "Маяк" (ПФ ООО "Ремонтник", ул. Попудренко, 90/2),
- КП "Владимирский рынок" (ул. Антоновича, 115),
- ООО "Печерский рынок" (Печерская площадь, 1),
- рынок "Иллис" (ООО "Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80).
- КП "Бессарабский рынок" (Бессарабская площадь, 2),
- рынок "Левобережный" (ПАО "Днепровский рынок", ул. Сверстюка, 3),
- "Дарница" ("Днепровский рынок", ул. Попудренко, 5),
- ООО "Путь" (рынок "Путь", ул. Зодчих, 52/1),
- рынок ЧП "Колибрис" (ул. Л. Курбаса, 6),
- рынок "Одесский" (АОЗТ "Истерн-Трейд" (проспект Академика Глушкова, 32-38),
- ООО "РУИОЛ" ("Рынок "Выгуровский", ул. Бальзака, 94),
- рынок "Нивки" (ул. Щербакивского, 47),
- МЧП "Забота" (ул. Туполева, 13),
- ООО "ТК "Борщаговский" (рынок "Западный", ул. Депутатская, 2),
- рынок "Отрадненский" ("Торговый комплекс "Борщаговский", бульвар В. Гавела, 18),
- ООО "Цветочная Поляна" (рынок "Лукьяновский", ул. Юрия Ильенко, 1).
Кроме того, киевские чиновники напомнили, что рынки будут открывать постепенно, при условии выполнении ряда противоэпидемических требований: масочный режим, сохранение дистанции, недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ, обеспечение дистанции между торговыми точками, дезинфекция поверхностей каждые 3 часа.
Ранее "Страна" писала, что в Киеве на первом этапе ослабления карантина не откроют прибрежные зоны и детские площадки, хотя Кабмин включил их в список объектов, которые могут функционировать с 11 мая.
Мы также сообщали, что ТРЦ в столице запретил открывать Виталий Кличко.