Представители Facebook сообщили, что удаление снимка, на котором советский солдат водружает знамя Победы над Рейхстагом, является ошибкой алгоритма социальной сети. Слова представителя передает "РБК".

"Этот контент был удален по ошибке нашими автоматизированными инструментами выявления нарушений и теперь восстановлен. Мы приносим извинения пользователям за любые возникшие в связи с этим неудобства", - говорится в сообщении.

Также в Facebook добавили, что сотрудников, которые занимаются модерацией контента, отправили работать из дому из-за эпидемии коронавируса. А сама социальная сеть все больше полагается на автоматизированные системы.

"Чем меньше людей могут рассматривать публикации, изображения и комментарии, которые потенциально нарушают наши нормы, тем больше вероятность допущения некоторых ошибок. Мы стараемся разрешать подобные случаи так быстро, насколько можем", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к Вечному огню в Киеве в День победы 9 мая. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков также возложил и на своей странице поздравил всех с праздником, но напомнил о том, что в этот день нужно вспоминать погибших.

Также "Страна" писала, что во время своего видеообращения в честь Дня победы к гражданам, президент Украины Владимир Зеленский совершенно не упомянул того факта, что большинство украинцев воевали в составе Красной армии, зато много внимания уделил отдельным украинцам, которые воевали в армии США.