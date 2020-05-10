За прошедшие сутки, 9 мая, позиции украинских военных в зоне проведения Операции объединенных сил были обстреляны 17 раз.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Так, зоне проведения оперативно-тактической группы "Восток" противник обстрелял позиции в районе Каменки и Водяного из минометов 82 мм. А возле Красногоровки и Опытного противник задействовал гранатометные системы.

В зоне проведения оперативно-тактической группировки "Север" противник использовал минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Потерь среди украинских военных нет.

Напомним, что все случаи смертей и ранений гражданского населения в зоне конфликта на Донбассе в этом месяце были зафиксированы на неподконтрольной Киеву территории.

Ранее мы писали о ранении двух детей и трех взрослых в Саханке. В "ДНР" заявили, что это произошло в результате обстрела со стороны ВСУ.