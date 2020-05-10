В воскресенье, 10 мая, в Украине будет потепление, а в Луганской области пройдет небольшой дождь.Об этом свидетельствует данные Украинского гидрометцентра.

На западной Украине ожидается от 20 до 25 градусов по Цельсию. В ночное время суток столбик термометра покажет 5-10 тепла.

Украинцев на севере страны ждут дневные 18-20 по Цельсию, а ночью около 7-10 градусов.

В центральных регионах сегодня будет от 18 до 21 тепла. А вот в ночное время суток похолодает до 6-9 градусов.

На юге Украины ожидается облачность и 17-21 тепла. Столбик термометров ночью опустится до 7-10 по Цельсию.

Единственное место, где сегодня будет небольшой дождь, это Луганская область. Однако это не помешает прогреться воздуху до 16-18 тепла. А в ночное время суток термометр покажет 5-8 градусов.

Напомним, "Страна" писала о том, чего ждать от погоды на 9 мая и все выходные.