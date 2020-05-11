Появилось видео атаки на корабль Konarak противокорабельной ракетой, которую иранские власти по ошибке выпустили в свое же судно.

Ролик опубликовал Telegram-канал "Все обновления".

На видео можно увидеть не только момент пуска ракеты, но и момент попадания. Можно оценить степень полученных повреждений.

Напомним, во время учений в Оманском заливе эсминец ВМС Ирана Jamaran вдруг выпустил ракету и пустил на дно свой же корабль. Поврежденный корабль затонул. СМИ сообщают, что погибли от 20 до 40 человек. Также есть информация о десятках пострадавших. Позднее армия Ирана сообщила о минимум 19 жертвах и 15 пострадавших, однако факт запуска ракеты не подтвердила.

Как сообщала "Страна", в деле о сбитом в Иране самолете Boeing 737-800NG авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Украина будет действовать совместно и скоординировано с другими странами, чьи граждане погибли в катастрофе.