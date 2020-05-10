В Женеве выстроилась полуторакилометровая очередь за бесплатными продуктами, которые раздавали из-за кризиса, вызванного коронавирусом и карантином.

Об этом сообщает Еuronews.

В Швейцарской Женеве более тысячи человек стали в очередь за бесплатными продуктами, которые предоставила благотворительная ассоциация "Караван солидарности". Поскольку значительная часть жителей города работает в сфере услуг и домашнего хозяйства, многие остались без работы на несколько месяцев, так что теперь им и их семьям просто не за что покупать еду.

"Теневой сектор экономики существует давно. Люди, которые обычно работают в сфере обслуживания и домашнего хозяйства, из-за кризиса лишились источников дохода, потому что получали оплату за выполненную работу, но карантин привел к тому, что теперь работать им негде, а это значит, что они не получают деньги", - заявил глава ассоциации благотворительного фонда Сильван Мастроматтео.

Из-за правила о социальной дистанции, более тысячи человек создали очередь длиной более полутора километров. С каждым разом за гуманитарной помощью приходит все больше людей, которые узнают о такой возможности.

В Женеве за бесплатной едой выстроилась полуторакилометровая очередь. Видео: YouTube / Еuronews

Отметим, население Швейцарии равняется примерно 8,5 миллионов человек. Из них более 660 живут за чертой бедности.

Напомним, украинский бизнес, по которому катком прошелся коронавирусный карантин, готовится к ответному удару. Предприниматели уже готовят иски — как частные, так и коллективные — против Кабмина и местных администраций, запретившим им работать.

Как сообщалось ранее, "Страна" спросила у мэров, дошла ли до них гуманитарная помощь от Офиса президента.