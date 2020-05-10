Государственный пенсионный фонд Норвегии (Government Pension Fund Global) впервые в своей истории вынужден продавать активы, чтобы покрыть дефицит бюджета страны.

Об этом сообщает Bloomberg.

Дефицит бюджета достиг 201 миллиарда крон или 20 миллионов долларов. К таким последствиям привел карантин и резкое падение нефти, с доходов от продажи которой и наполняется данный фонд.

Продажа активов в случае дефицита бюджета предусмотрена правилами фонда.

Глобальный правительственный пенсионный фонд в Норвегии был основан 1990 году. Общая стоимость его активов оценивается в триллион долларов.

Напомним, из-за пандемии коронавируса мир испытывает небывалый кризис, последствия от которого будет непросто устранить.

Как сообщалось ранее, "Страна" разбиралась, как коронавирусный кризис поменяет украинский рынок труда.