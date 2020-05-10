В Норвегии пенсионный фонд продаст свои активы . Фото: pixabay.com

Государственный пенсионный фонд Норвегии (Government Pension Fund Global) впервые в своей истории вынужден продавать активы, чтобы покрыть дефицит бюджета страны.

Об этом сообщает Bloomberg.

Дефицит бюджета достиг 201 миллиарда крон или 20 миллионов долларов. К таким последствиям привел карантин и резкое падение нефти, с доходов от продажи которой и наполняется данный фонд. 

Продажа активов в случае дефицита бюджета предусмотрена правилами фонда.

Глобальный правительственный пенсионный фонд в Норвегии был основан 1990 году. Общая стоимость его активов оценивается в триллион долларов. 

Напомним, из-за пандемии коронавируса мир испытывает небывалый кризис, последствия от которого будет непросто устранить

Как сообщалось ранее, "Страна" разбиралась, как коронавирусный кризис поменяет украинский рынок труда.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.