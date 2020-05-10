Пенсионный фонд Норвегии впервые начнет продавать свои активы из-за коронакризиса
Государственный пенсионный фонд Норвегии (Government Pension Fund Global) впервые в своей истории вынужден продавать активы, чтобы покрыть дефицит бюджета страны.
Об этом сообщает Bloomberg.
Дефицит бюджета достиг 201 миллиарда крон или 20 миллионов долларов. К таким последствиям привел карантин и резкое падение нефти, с доходов от продажи которой и наполняется данный фонд.
Продажа активов в случае дефицита бюджета предусмотрена правилами фонда.
Глобальный правительственный пенсионный фонд в Норвегии был основан 1990 году. Общая стоимость его активов оценивается в триллион долларов.
Напомним, из-за пандемии коронавируса мир испытывает небывалый кризис, последствия от которого будет непросто устранить.
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