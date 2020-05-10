Ученые из Нидерландов выяснили, что новый коронавирус может поражать клетки кишечника. Они смогли зафиксировать процесс разрушения клеток пищеварительной системы человека, который заболел коронавирусом.

Об этом сообщает Институт Хюбрехта.

Исследователи из Института Хюбрехта и других научных центров Нидерландов использовали органоид - микроструктуру, выращенную из стволовых клеток и по свойствам напоминающую настоящий орган или его часть.

Так, в ходе эксперимента вирус быстро заразил кишечные органоиды и успешно в них размножался. Это увидели с помощью микроскопии, а также по таким косвенным признакам, как активация генов противовирусной защиты в кишечном органоиде.

Также они проанализировали симптомы больных коронавирусом и пришли к выводу, что примерно у трети из них появляется рвота или диарея. Это происходит потому что некоторые кишечные клетки активно синтезируют поверхностные белки, которые нужны SARS-CoV-2, чтобы проникнуть в клетку.

Зараженный коронавирусом кишечный органоид. Синим и зеленым обозначены клетки органоида, белым - частицы коронавируса. Фото: hubrecht.eu

Теперь исследователям предстоит проверить, насколько опасна кишечная инфекция, вызванная Covid-19.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что новый коронавирус исчезнет, даже если ученым не удастся изобрести от него вакцину.

Как сообщала "Страна", в штат Нью-Йорк коронавирус пришел не из Китая, а был завезен из европейских стран.