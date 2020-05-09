Погибшей при пожаре в одной из больниц на севере Москвы оказалась пациентка, которая лечилась там от Covid-19.

Об этом вечером в субботу, 9 мая, передает "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники.

По данным журналистов, возгорание началось в помещении реанимации. Там огонь повредил вещи и оборудование одного из зараженных коронавирусом пациентов.

Напомним, что сообщение о пожар в больнице имени С. И. Спасокукоцкого поступило в МЧС в 20:30. Спасателям удалось его ликвидировать уже в 21:03. Более 300 пациентов были переведены в другие больницы, а сотрудники ДПС ограничили движение автомобилей по улице, на которой расположено медучереждение.

Городская прокуратура начала проверку обстоятельств происшествия.

Напомним, что в российских медицинских учереждениях от коронавируса лечатся три гражданина Украины.

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