При пожаре в больнице Москвы погибла пациентка с Covid-19
Погибшей при пожаре в одной из больниц на севере Москвы оказалась пациентка, которая лечилась там от Covid-19.
Об этом вечером в субботу, 9 мая, передает "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники.
По данным журналистов, возгорание началось в помещении реанимации. Там огонь повредил вещи и оборудование одного из зараженных коронавирусом пациентов.
Напомним, что сообщение о пожар в больнице имени С. И. Спасокукоцкого поступило в МЧС в 20:30. Спасателям удалось его ликвидировать уже в 21:03. Более 300 пациентов были переведены в другие больницы, а сотрудники ДПС ограничили движение автомобилей по улице, на которой расположено медучереждение.
Городская прокуратура начала проверку обстоятельств происшествия.
Напомним, что в российских медицинских учереждениях от коронавируса лечатся три гражданина Украины.
Ранее мы писали о том, как Собянин, вопреки обещаниям президента РФ Владимира Путина, ужесточил меры карантина в Москве и Московской области.