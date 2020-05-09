В немецких лабораториях тестируют украинский препарат, который используется при лечении больных коронавирусом.

Об этом рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью "Радио Свобода".

"У нас действительно очень неплохой опыт. Именно в немецких лабораториях сейчас тестируются некоторые отечественные медицинские препараты, которые могут быть применены для лечения коронавируса. Мы очень активно работаем над этим, и я надеюсь, что будут совместные инициативы в развитии вакцины, таким образом мы пытаемся свести наши научные учреждения Академии наук с ведущими центрами, работающими в Германии", - заявил он.

По его словам, страны договорились о совместной борьбе с коронавирусом.

Напомним, в Италии исследователи заявили, что им удалось разработать первую в мире вакцину, которая сможет убить коронавирус. Ученые планируют в скором времени начать испытывать ее на людях

Как сообщала "Страна", президент США Дональд Трамп, несмотря на свои ранние обещания, уже не уверен на все 100% в том, что вакцина от коронавируса будет готова до конца этого года.