С 10 мая в Киеве откроют 19 рынков, которые, по результатам проверки, способны выполнить все требования столичной власти по предотвращению дальнейшего распространения коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Список рынков, которые могут заработать уже завтра:

Торговая площадка "Феофановский" по адресу ул. Заболотного 48-А.

Рынок "Демеевский", ООО "Манхэттен" по адресу ул. Изюмская, 1.

ТРК "Базар на лесной", ООО "Панорама-Инвест" по адресу ул. Попудренко, 65.

Рыночный комплекс "Маяк", ООО "Ремонтник" по адресу ул. Попудренко, 90/2

КП "Владимирский рынок" по адресу ул. Антоновича, 115.

ООО "Печерский рынок" по адресу Печерская площадь, 1.

Рынок "Иллис", ООО "Иллис" по адресу ул. Чернобыльская, 16/80.

КП "Бессарабский рынок" по адресу Бессарабская площадь, 2.

Рынок "Левобережный", ЗАО "Днепровский рынок" по адресу ул. Сверстюка, 3.

Т/М "Дарница", ЗАО "Днепровский рынок" по адресу ул. Попудренко, 5.

ООО "Путь", рынок Путь по адресу ул. Зодчих, 52/1.

Рынок ЧП "Колибрис" по адресу ул. Л. Курбаса, 6.

Рынок "Одесский", АОЗТ "Истерн-Трейд" по адресу проспект Академика Глушкова, 32-38.

ООО "РУИОЛ", "Рынок "Выгуровский" по адресу ул. Бальзака, 94.

ЗАО "Рынок "Нивки" по адресу ул. Щербакивского, 47.

МЧП "Забота" по адресу ул. Туполева, 13.

ООО "ТК "Борщаговский" Рынок "Западный" по адресу ул. Депутатская, 2.

Рынок "Отрадненский", ОАО "Торговый комплекс "Борщаговский" по адресу бульвар В. Гавела, 18.

ООО "Цветочная Поляна" Рынок "Лукьяновский" по адресу ул. Юрия Ильенко, 1.

Обязательным условием для открытия рынков является возможность обеспечить всех продавцов и покупателей масками, дистанцию и проверку температуры на входе, дезинфекцию контактных поверхностей каждые три часа и дистанцию в 1,5 метра между всеми покупателями. Кроме того, запрещено будет впускать на территорию рынка людей с признаками ОРВИ.

Снова начать работу могут только официальные продовольственные рынки, которые должны контролировать недопущение стихийной торговли около входа. Также нельзя готовить еду прямо на территории рынка.

Напомним, несмотря на обещанное открытие рынков во время карантина с 1 мая, в Киеве посетителей принимает лишь одна торговая площадка - рынок "Столичный" на Большой окружной. Остальные базары готовятся возобновить работу в ближайшие дни.

Как сообщала "Страна", как и ожидалось, Кабмин принял решение об открытии рынков. В Киеве повторяется та же история что и в начале апреля: правительство разрешение дало, а мэрия заявила, что она закрывала – она и будет открывать.