В Киеве, где на первом этапе ослабления карантина откроются салоны красоты, парикмахерские и косметологические кабинеты, власти официально утвердили порядок работы этих учреждений с 12 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

По решению КГГА, салоны могут принимать только тех клиентов, которые записались к мастеру предварительно. Прием каждого нового посетителя должен производиться спустя 15 минут, после ухода предыдущего.

Между местами предоставляемых услуг должна соблюдаться следующая дистанция:

3 м - при расположении рабочих мест параллельными рядами

1,8 м - при расположении рабочих мест по оси

0,7 м - от последнего рабочего места к стене или другой преграде

Кроме того столичные власти запретили предоставлять услуги, если работники не оснащены средствами индивидуальной защиты, такими как маски или респираторы и одноразовые перчатки. При этом перчатки необходимо менять после каждого рабочего процесса, которые не связаны между собой.

Также заведениям необходимо придерживаться общих противоэпидемических требований и дезинфекционных мероприятий: ежедневная термометрия, обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты на 5 дней, организация централизованного сбора использованных масок, перчаток, салфеток и их утилизации.

Дезинфекционные мероприятия должны проводиться каждые два часа рабочего времени. Дезинфекцию контактных поверхностей и инструментов многоразового использования должны проводить после каждого клиента, или при отсутствии посетителей - каждые 2 часа.

Салоны красоты, парикмахерские и косметологии также должны соблюдать нормативные показателей микроклимата и обеспечить сквозное проветривание помещений.

На входах должно быть установлен санитарный контроль для посетителей, чтобы не допускать гостей с признаками ОРВИ. Клиенты должны быть в масках и ожидать своей очереди за пределами помещений. Учреждения должны обеспечить маркировку расстояния в 1,5 м для посетителей, ожидающих своей очереди. Внутрь допускаются люди из расчета не более 1 человека на 10 кв. м.

На входах должны быть установлены дозаторы с антисептиком.

Заведения также должны предупредить клиентов об установленных ограничениях на своих веб-сайтах, страницах в соцсетях, при проведении записи по телефону или другим способом.

В КГГА подчеркнули, что на первом этапе послаблений противоэпидемических ограничений откроются салоны красоты, косметологические кабинеты, парикмахерские и другие объекты бытового обслуживания населения в объектах площадью не более 300 кв. м. Заведения, расположенные в ТРЦ, пока остаются закрытыми (если не имеют отдельного входа с улицы).

"Все еще закрыты для посещения: бани, SPA салоны, кабинеты массажа (кроме медицинского), тату салоны и тому подобное", - добавили в администрации Киева.

Напомним, что КГГА также установил порядок работы летних площадок при ресторанах и кафе во время карантина.

Ранее мы писали, что власти Львова решили перенести открытие парикмахерских, салонов красоты, магазинов одежды и обуви в городе из-за увеличения роста заболеваний коронавирусом.