Во французском департаменте Дордонь, который ранее считался безопасным от коронавируса, зафиксировали вспышку Covid-19.

Об этом сообщает местное издание The Local со ссылкой на Региональное агентство здравоохранения региона Новая Аквитания.

Так на похороны местного жителя из деревни Эглиз-Нев-де-Вер собралось несколько десятков человек, что привело к волне заражения коронавирусом в данном и соседних селах. Известно, что первым больным оказался родственник покойного.

Всего оказалось, что контактировать с заболевшим могли 127 человек. У 10 из них уже подтвержден коронавирус. Местная полиция полагает, что вспышка достаточно опасная для предупреждения граждан накануне ослабления карантинных ограничений 11 мая.

"Надо оставаться очень, очень бдительными, наша обычная жизнь возобновляется, но не так, как прежде", - заявил префект Дордони Фредерик Перисс.

За последние сутки во Франции госпитализировали на 110 больных коронавирусом меньше, чем вчера. Всего в стране сообщается о 22 614 зараженных.

Напомним, власти Италии и Франции призывают своих граждан провести летний отпуск, не покидая пределы стран.

Как сообщала "Страна", Париж ввел новые ограничительные меры, направленные на сдерживание стремительного распространения коронавируса в стране.