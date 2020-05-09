После того, как Белый дом назвал победителями нацизма только США и Великобританию пользователи соцсетей оставили сотни возмущенных комментариев под постом официального аккаунта администрации президента Дональда Трампа, напомнив о роли Советского Союза.

"8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Дух Америки всегда будет побеждать. В конце концов, именно это и происходит", - говорится в сообщении Белого дома.

Пост Белого дома в Instagram

"Вы это увидели в своих военных фильмах? Спасибо за помощь в окончании войны, но лучше прекратите переписывать историю".

"Это не ваша победа. Победили наши деды. СССР".

Не удержался от комментария и известный российский рэппер Тимати: "Красавцы победили во Второй мировой, Блокадный Петербург отстояли, под Сталинградом битву прошли и флаг на Рейхстаге свой водрузили. Ребят вы лучшие".

Другие пользователи попросили Белый дом не приписывать себе чужие достижения.

Напомним, что во время своего видеообращения в честь Дня победы к украинцам президент Украины Владимир Зеленский не упомянул, что украинцы воевали в составе Красной армии, зато много внимания уделил отдельным украинцам, которые воевали в армии США.

Ранее мы писали, что в "Слуге народа" назвали День победы "днем скорби".