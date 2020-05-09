145 украинцев лечатся от коронавируса за границей. Фото: pixabay.com

За границей от коронавируса лечатся 145 граждан Украины, которые по разным причинам не смогли попасть на родину. 

Об этом сообщило Министерство иностранных дел в Facebook.

Так, лидером по количеству украинцев, больных коронавирусом, является Италия - там известно о 121 случае. В Чехии лечится 6 граждан, в Германии - четверо. В Австрии и России по трое украинцев. 

Успешно перебороли коронавирус за границей 63 гражданина Украины, большая часть которых сейчас находится в Греции - 22 человека. Еще восемь пациентов скончались.

Всего за помощью в рамках системы "Защита" обратились 17 658 украинцев. 

145 украинцев лечатся от коронавируса за границей

Напомним, Министерство иностранных дел Украины заявляет, что от коронавирусной инфекции за границей лечатся 152 украинца. Кроме того, 50 соотечественников выздоровели, а 7 человек умерли.

Как сообщала "Страна", Рада приняла закон 3380 - о увеличении возможностей украинской медицины в противодействии коронавирусу

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