За границей от коронавируса лечатся 145 граждан Украины, которые по разным причинам не смогли попасть на родину.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел в Facebook.

Так, лидером по количеству украинцев, больных коронавирусом, является Италия - там известно о 121 случае. В Чехии лечится 6 граждан, в Германии - четверо. В Австрии и России по трое украинцев.

Успешно перебороли коронавирус за границей 63 гражданина Украины, большая часть которых сейчас находится в Греции - 22 человека. Еще восемь пациентов скончались.

Всего за помощью в рамках системы "Защита" обратились 17 658 украинцев.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины заявляет, что от коронавирусной инфекции за границей лечатся 152 украинца. Кроме того, 50 соотечественников выздоровели, а 7 человек умерли.

Как сообщала "Страна", Рада приняла закон 3380 - о увеличении возможностей украинской медицины в противодействии коронавирусу.