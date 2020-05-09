В Германии отмечают 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны. По этому случаю Брандербургские ворота в Берлине были подсвечены словами благодарности воинам-освободителям на украинском, русском и еще пяти языках.

Об этом в субботу, 9 мая, написал бургомистр столицы Германии Михаэль Мюллер на своей странице в Twitter.

Фото: Der Regierende Bürgermeister von Berlin в Твиттер

Акция ко Дню Победы началась вечером в пятницу. Тогда на берлинской достопримечательности высветилось слово "спасибо" на украинском, русском, польском, беларусском, английском, французском и немецком языках.

"Поздно вечером 8 мая 1945 капитуляция вступила в силу. Этой проекцией Берлин хотел бы спустя 75 лет поблагодарить союзников за освобождение Европы от национал-социализма", - заявили в организации Kulturprojekte Berlin, которая провела акцию.

Напомним, что в преддверии 75 годовщины Победы, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил о том, что однозначную вину за начало войны несет гитлеровский режим.

О том, как День Победы отметили в Украине мы написали в отдельном материале.