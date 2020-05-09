В больнице на севере Москвы, где размещены пациенты, зараженные новым коронавирусом, вспыхнул пожар. Погиб один человек.

Об этом в субботу, 9 мая, рассказали в ГУ МЧС, передает РИА "Новости"

Возгорание возникло в больнице имени С. И. Спасокукоцкого.

"В 20.30 поступило сообщение, что на улице Вутечича, дом 21 произошло загорание в лечебном учреждении", - сообщили спасатели. По данным МЧС, возгорание возникло на первом этаже 6-этажного медучереждения. Была проведена эвакуация, а открытое горение уже ликвидировано. В результате происшествия погиб один человек.

Видео: YouTube/ РЕН

Напомним, что недавно коронавирусом заразился премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин. Он госпитализирован в одну из государственных больниц.

Ранее мы писали, что в Москве из-за сложной ситуации с коронавирусом были введены жесткие карантинные меры. Подробно о них мы писали в отдельном материале.