Родившаяся в Бердянске голливудская знаменитость Ольга Куриленко заявила, что она не украинка, а славянка. Об этом она написала в своем Instagram в ответ на критику "советской" игры для ее сына.

В честь 9 мая актриса поделилась фотографией 4-летнего сына Александра Макса Горацио, который раскрашивает картонную коробку в форме танка красными звездами.

"Happy Victory in Europe Day! А для наших с завтрашним Днем Победы!", - написала она под фото.

Однако, когда подписчики стали критиковать ее за советскую символику и писать, что она не украинка, в комментариях она ответила, что славянка, а анализ ДНК показал, что в ней нет украинской крови.

"Почему вы решили, что я стыжусь? Я просто правду сказала. Национальность определяется по крови, ведь правда? Так вот я не 100% украинка. А тест ДНК показал, что украинской крови во мне нет вообще. Сори, мне вообще-то все равно. Но тест так показал. Я сама удивилась", - написала она.

Ольга Куриленко родилась в Бердянске в Запорожской области. В возрасте 16 лет она переехала в Париж для построения модельной карьеры. Сейчас проживает в Лондоне. Куриленко сыграла девушку Бонда в одном из фильмов о нм.

Напомним, голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко заболела коронавирусом.

Как сообщала "Страна", позже Куриленко заявила, что вылечилась от Covid-19.